تعرف على الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار

تقوم الإدارة العامة للنشر العلمي بإعداد ونشر كافة الإصدارات العلمية التي تصدر عن المجلس الأعلى للآثار بكافة قطاعاته، وتتنوع تلك الإصدارات ما بين كتب ودوريات علمية سنوية في المجال الأثري بمختلف تخصصاته، ويوجد تنوع فى لغة الإصدارات حتى يستفيد بها جميع الآثاريين والدارسين والباحثين عن المعرفة من المواطنين، وكذلك العمل على تنمية الوعي الأثري والتاريخي والحضاري لهم بشكل عام ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة.



كما تعكف الإدارة على رقمنة جميع اصدارتها للحفاظ على الموروث الثقافي، ونشر جميع أنواع المحتوى الرقمي على منصة تراث مصر، التعاون مع الإدارة المركزية لمركز المعلومات.

الدوريات العلمية

يتم إصدار الدوريات العلمية بلغات مختلفة وهي تضم:

1. حوليات المجلس الأعلى للآثار ASAE باللغات الأجنبية؛ حيث يحتوي على أبحاث باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

2. حوليات المجلس الأعلى للآثار باللغة العربية.

3. مجلة المتحف المصري BEM.

4. ملحق حوليات CASAE.

5. المجلة المصرية للآثار الإسلامية (مشكاة) وهي مجلة متخصصة في الآثار الإسلامية والقبطية.

6. مجلة دراسات آثارية إسلامية وهي متخصصة فى الآثار الإسلامية.

الكتب العلمية

تم إصدار العديد منها على سبيل المثال:

‏Catalogue General of the Egyptian Museum in Cairo Nos. 35001-35066: Deir El-Medina Stelae and other Inscribed Objects (Cairo, 2018).

‏Catalogue of Late and Ptolemaic Period Anthropoid Sarcophagi in the Grand Egyptian Museum (Cairo, 2018).

‏The Tomb of Sm3j at Kom El Koffar (Cairo, 2014).

‏ Ancient Egypt at the Cairo Museum (Cairo, 2012).

كتاب معابد الكرنك الساحة الغربية من العصور الفرعونية حتى العصر البيزنطي.

كتاب صيد البر والماء في مقابر أفراد الاسرة الثامنة عشرة بالجبانة الطيبية.

وتقوم أيضا الإدارة بنشر التقارير العلمية وأهم الاكتشافات للبعثات الأثرية العاملة على مستوى الجمهورية بصفة دورية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أحدث الدراسات والمقالات المقدمة من نخبة من علماء الآثار المصريين والأجانب، وكذلك كل ما يخص مجال الترميم.

تعرف على أحدث إصدارات الإدارة العامة للنشر العلمي:

كتاب "الملكية في بداية الأسرة السادسة" ويناقش برنامج العمارة في المجموعات الملكية الجنائزية في النصف الأول من الأسرة السادسة، والمجموعات الهرمية، ونصوص المحاجر وغيرها.

- كتاب بعنوان Temple of Gerf Hussein (V):

ويعد الكتاب الجزء الخامس من مجموعة الكتب الخاصة بالمعبد، ويعرض نشر للدهاليز وغرف الكنز والغرف الجانبية بالمعبد، باللغة الإنجليزية.

- كتاب بعنوان "جبانة العصر الصاوي"، يدرس من خلاله المقابر غير الملكية في جبانة الأسرة السادسة والعشرين في منطقة المطرية وعين شمس، كما يدرس أحدث المقابر المكتشفة ومقتنياتها في منطقة جبانة العصر الصاوي بعين شمس، باللغة الألمانية.

- كتاب بعنوان The tomb of Nefertari [QV 66]:

"مقبرة نفرتيتي"، يبدأ بمقدمة عن اكتشاف المقبرة وتخطيطها المعماري؛ حيث يعرض مجموعة الصور الفوتوغرافية الخاصة بتلك النقوش والمناظر، يلي ذلك لوحات الرسومات الخطية (الفاكسميلى)، ويضم عدد ١٨ خريطة معمارية، وعدد ٤٩ صورة أبيض وأسود، وعدد ١١٦ لوحة فاكسميلى لنقوش المقبلة، باللغة الإنجليزية.

- كتاب بعنوان

‏LE GRAND TEMPLE D’ABOU SIMBEL (LES SALLES NORD DU TRÉSOR)

معبد أبو سمبل الكبير "صالة الأعمدة الأوزيرية" باللغة الفرنسية

يحتوي الكتاب على غلاف ملون، وعدد 183 صفحة، وعدد 51 صورة أبيض وأسود، وعدد 63 لوحة فاكسميلي، باللغة الإنجليزية.

- كتاب بعنوان TOMB OF KHÂEMHAT [TT 57]:

"مقبرة ”خع ام حات“ بالبر الغربي رقم ٥٧ يقدم التخطيط المعماري والوصف الأثري للمقبرة، وهو توثيق وتسجيل عن إحدى المقابر الهامة ويحتوي على ١٢٧ صورة أبيض واسود، و ٤١ لوحة رسم خطي، وعدد ١١ خريطة معمارية، باللغة الإنجليزية.

- كراسات لجنة حفظ الآثار العربية :

كراسة لجنة حفظ الآثار العربية رقم ٢٩ والتي تسجل الآثار الإسلامية من خلال تقارير من عام ١٩١٢، باللغة العربية.

- كتاب بعنوان "البحث والتنقيب عن الآثار"، ويتناول مشكلة الحفر خلسه، ويقدم رؤية نحو استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرة البحث والنقيب غير الشرعي عن الآثار، وكذلك يعرض نصوص القانون في التشريع المصري والاتفاقات الدولية، باللغة العربية.

- كتاب بعنوان "محطات من رحلة العائلة المقدسة في مصر"، وهو يعد كتالوج لرحلة العائلة المقدسة، وصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

- كتاب بعنوان "الرسوم والنقوش الأثرية الملونة"، ويناقش أساليب معالجة وصيانة الرسوم والنقوش الأثرية الملونة على الآثار، ويعرض بعض الدراسات التطبيقية لترميم وصيانة الرسوم والنقوش الجدارية، باللغة العربية.

- العدد ٨٨ من حوليات المجلس الاعلى للاثار ASAE والتي تضم نخبة من المقالات العلمية وتقارير الحفائر وعرض لكتابين في مجال علم الآثار، ويضم أبحاث باللغات الأجنبية.





