أخبار التكنولوجيا|الآلاف من مستخدمي فيسبوك يغادرون المنصة.. وفايرفوكس يطلق ميزة لإيقاف تتبع مستخدميه

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



أطلقت شركات الهواتف الذكية عددا كبيرا من الهواتف المميزة خلال الشهور الماضية، لاسيما في قدرات الكاميرا الخاصة بها، وتنوعت أفضل هواتف التصوير أو أفضل الهواتف الذكية في الكاميرا ما بين الهواتف الرائدة والمتوسطة، لتناسب الفئات المختلفة من المستخدمين الذين يبحثون عن قدرات مميزة في الكاميرا .



يبدو أن الأحداث الأخيرة لشركة ميتا، فيسبوك سابقا، ستغير وجهة نظر مستخدميها تماما بالانسحاب تدريجيا، فبعد أن كانت منصة فيسبوك هي الأكثر تفاعلا عالميا، انخفض عدد مستخدميها النشطين على أساس يومي بشكل كبير للمرة الأولى في تاريخها.



حققت أجهزة ألعاب الفيديو Nintendo Switch نينتندو سويتش، مبيعات ضخمة تخطت 103 مليون وحدة حول العالم، إذ استطاعت الأجهزة التفوق على أجهزة ألعاب سونى ومايكروسوفت.



أطلق متصفح Firefox فايرفوكس واحدة من أفضل ميزات الخصوصية لمستخدميه، وهي ميزة Mozilla VPN ، التى توفر القدرة على إخفاء الموقع أو السجل الجغرافي الخاص بالمستخدمين.



شهدت شركة ميتا Meta ، انخفاضا كبيرا في قيمتها السوقية، حيث تأثرت أسهم الشركة بانخفاض واضح تخطى 26% من أسهمها، لتخسر الشركة حوالى 240 مليار دولار من قيمتها السوقية.



تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هاتفها Vivo Y7x 4G من الفئة المتوسطة، خلال الأيام المقبلة، حيث سيضم الهاتف عددا من المواصفات الجيدة في الشاشة والكاميرا بالإضافة إلى معالج جيد، مع سعر رخيص يناسب الشباب.