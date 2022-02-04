أخبار التكنولوجيا|الآلاف من مستخدمي فيسبوك يغادرون المنصة.. وفايرفوكس يطلق ميزة لإيقاف تتبع مستخدميه

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
بكاميرات فائقة الدقة.. أفضل هواتف ذكية للتصوير في 2022
أطلقت شركات الهواتف الذكية عددا كبيرا من الهواتف المميزة خلال الشهور الماضية، لاسيما في قدرات الكاميرا الخاصة بها، وتنوعت أفضل هواتف التصوير أو أفضل الهواتف الذكية في الكاميرا ما بين الهواتف الرائدة والمتوسطة، لتناسب الفئات المختلفة من المستخدمين الذين يبحثون عن قدرات مميزة في الكاميرا .
الآلاف من مستخدمي فيسبوك يغادرون المنصة للمرة الأولى في تاريخها
يبدو أن الأحداث الأخيرة لشركة ميتا، فيسبوك سابقا، ستغير وجهة نظر مستخدميها تماما بالانسحاب تدريجيا، فبعد أن كانت منصة فيسبوك هي الأكثر تفاعلا عالميا، انخفض عدد مستخدميها النشطين على أساس يومي بشكل كبير للمرة الأولى في تاريخها.
أجهزة Switch لألعاب الفيديو تحقق لـ نينتندو مبيعات خيالية ب 103 مليون وحدة
حققت أجهزة ألعاب الفيديو Nintendo Switch نينتندو سويتش، مبيعات ضخمة تخطت 103 مليون وحدة حول العالم، إذ استطاعت الأجهزة التفوق على أجهزة ألعاب سونى ومايكروسوفت.
متصفح موزيلا فايرفوكس يطلق ميزة لإيقاف تتبع مستخدميه
أطلق متصفح Firefox فايرفوكس واحدة من أفضل ميزات الخصوصية لمستخدميه، وهي ميزة Mozilla VPN ، التى توفر القدرة على إخفاء الموقع أو السجل الجغرافي الخاص بالمستخدمين.
تفاصيل اليوم الأسوأ في تاريخ ميتا "فيسبوك" بعد خسارتها 240 مليار دولار
شهدت شركة ميتا Meta ، انخفاضا كبيرا في قيمتها السوقية، حيث تأثرت أسهم الشركة بانخفاض واضح تخطى 26% من أسهمها، لتخسر الشركة حوالى 240 مليار دولار من قيمتها السوقية.
فيفو تستعد لإطلاق هاتف Vivo Y7x 4G بمواصفات شاشة جبارة
تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هاتفها Vivo Y7x 4G من الفئة المتوسطة، خلال الأيام المقبلة، حيث سيضم الهاتف عددا من المواصفات الجيدة في الشاشة والكاميرا بالإضافة إلى معالج جيد، مع سعر رخيص يناسب الشباب.