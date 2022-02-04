مرور يخت جيف بيزوس العملاق يتطلب تفكيك الجسر الفولاذي في روتردام.. فيديو

ذكرت فضائية يورونيوز، أنه من المرتقب أن تقوم بلدية روتردام في هولندا بتفكيك الجزء المركزي من جسر فولاذي تاريخي لتمكين مرور اليخت العملاق للرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون جيف بيزوس قيد التشييد في المدينة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المدينة (البلدية) لم تتلق بعد أي طلب تصريح رسمي لتفكيك جسر كونينجشفنبروج - Koningshavenbrug التاريخي، لكن المتحدثة باسم المدينة أكدت الأربعاء أن البلدية استجابت بشكل إيجابي لطلب شركة بناء السفن باحتمال ضرورة تفكيك الجسر الفلاذي، ما أثار انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك على شبكة تويتر.

ونقلت صحيفة ألجمين داجبلاد عن عمدة روتردام أحمد أبو طالب قوله: "أجد الجدل غريبًا تمامًا.. لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، ولم يتم حتى طلب تصريح التفكيك".

