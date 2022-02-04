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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

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إيرين سعيد: تدريب الفريق الصحي أول خطوة للارتقاء بالمنظومة

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تدريب الفريق الصحي، أول خطوه بالارتقاء بالمنظومة الصحية، جاء ذلك تعليقا على إعلان وزارة الصحة والسكان، تدريب 47 ألف و598 من الفرق الطبية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، خلال عام 2021، بالحضور المباشر والافتراضي "أون لاين".

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وتابعت إيرين سعيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن هذا الأمر يعود نفعه ليس فقط علي الفريق المدرب بل علي المواطن المصري، كما أن توقيته جاء ملائما لما تمر به البلاد من جوائح تحتاج لتسليح جيش مصر الأبيض بالعلم والتدريب لكي يتمكنوا من مجابهة ما يطرأ علينا من جديد.

 

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجبس النواب، إلى أن خطة التدريب تهدف في الأساس إلى توفير كوادر بشرية مزودة بأساليب علمية قادرة على التعامل مع المستجدات الحديثة، مطالبة بضرورة أن تشمل خطه التدريب جميع الفريق الصحي، لتحقيق مبدأ المساواة فيما بينهم.

 

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