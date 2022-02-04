قصواء الخلالي تنعى جلال الشرقاوي: كان اسما كبيرا في عالم المسرح المصري والعربي

نعت الإعلامية قصواء الخلالي، المخرج جلال الشرقاوي، قائلة إنه اسم كبير جدا في عالم المسرح المصري والعربي، موضحةً: "عندما نتحدث عن المسرح المصري نقول ريادة المسرح العربي، إذ أن تأسيس المسرح المصري لم يبدأ الآن، إذ أنه بدأ في عهد الدولة المصرية القديمة".

وأضافت الخلالي خلال تقديم حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، أن المصريين القدماء هم مؤسسي المسرح في العالم: "البذرة الأولى كانت عندنا، وخرجت منا بعد وصول الرومان إلى مصر، حيث وصل مصر الكثير من الفلاسفة والمفكرين وغير ذلك، وتم استشارف الفكرة وتبلورها في اماكن وثقافات أخرى، لكن بقيت البذرة الأولى للمسرح آلاف السنوات في مصر".

وتابعت: "بعد ذلك استطاعت مصر أن تحقق ريادة مسرحية من خلال بدايا مسرحية قديمة جدا في مصر، وتبلورت بأشكال مختلفة حتى أصبح لدينا مسرح عظيم وقامات عظيمة وواحد من أهم هذه القامات هو المخرج القدير الكبير جلال الشرقاوي، فهو من القامات التي نتباها، فقد كان رقما صعبا في معادلة المسرح المصري والعربي، وجميعنا مرتبطون بمسرح جلال الشرقاوي".

ورحل اليوم المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 87 سنة، وولد في 14 يونيو 1934 وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954م والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1958، وقدم مجموعة كبيرة من وهامة من الأعمال المسرحية كانت السبب في اكتشاف الكثير من النجوم.