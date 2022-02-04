جمعية الحساسية والمناعة: مصر دخلت الموجة الخامسة من كورونا.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن وضع مصر في وباء كورونا، أفضل من عدد كثير من دول العالم، مؤكدا أن مصر الآن أصبحت في الموجة الخامسة، والتي بها أعلى معدل للإصابات.

وأضاف مجدي، بدران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الحدث اليوم”، أن مصر خلال الأسبوع الماضي سجلت 15108 إصابات، بسبب المتحور الجديد.

وتابع مجدي بدران، أن الإصابات حول العالم وصلت لأكثر من 389 مليون إصابة، ووفاة أكثر من 5 ملايين شخص، وهو ما يعني أن الجائحة مستمرة، بكل دول العالم، خاصة قارة أوروبا.

أعراض الإصابة البسيطة

أوميكرون سريع العدوى ومنتشر، على الرغم من أعراض الإصابة البسيطة، إلا انه يعد خطيرا، وهناك سلالة “أوميكرون الشبح”، وهو أحد سلالات أوميكرون.