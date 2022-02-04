جامعة حلوان فى أسبوع...مركز دعم البحث العلمي يعقد ورشة عمل للمهتمين بالأبحاث الإكلينيكية...مركز التطوير الوظيفي CDC 150 ينظم دورة تدريبية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022

الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان:

البحث العلمي يعمل على خلق الثقافة والمعرفة الجديدة ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة

الدكتور محمد القصاص :

أهمية البحث العلمي تتمثل في تقديم رؤية عن المستقبل

61 دورة تدريبية ضمن المشروع الرئاسي “مودة”

جامعة حلوان تشارك في الاجتماع الأول لتجمع جامعات القاهرة الكبري في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضى العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

كشف مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان CDC عن حصاد أنشطته بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 وهي الأنشطة والدورات التدريبية التي يتم تقديمها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتورة حنان كمال مدير المركز.

وتضمن الحصاد تقديم (150) دورة تدريبية لتأهيل طلاب جامعة حلوان لسوق العمل CAREERY لإتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

كذلك تقديم (61 ) دورة تدريبية ضمن المشروع الرئاسي “مودة” والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية لتأهيل الشباب المصري من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المخصصة لتنمية معارفهم وخبراتهم للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يعد مشروع مودة مشروع قومي لأنه يتعلق بالأسرة التي تعد أساس المجتمع، من أجل بناء الدولة في خطوة على طريق التنمية، وتعمل العديد من الجهات من أجل نجاح المشروع الذي يتضمن التوعية بالجوانب الاجتماعية والصحية والدينية باعتبارها الأعمدة الرئيسية لبناء الكيان الأسرى، يرتكز مشروع مودة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ودعم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات لخفض معدلات الطلاق.

وقد عقدت الدورات التدريبية بالمدينه وكافة الكليات خارج وداخل الحرم، هذا إلى جانب عقد ٢ بروتوكول تعاون مع جهات تمنح المزيد من التعاون لتقديم فرص عمل لشباب الجامعة وتدريبهم.

يستكمل مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان سلسلة ورش العمل التى ينظمها بهدف النهوض بالبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، حيث نظم المركز ورشة عمل بعنوان «Epidemiological Study Designs» وهي ورشة مخصصة للمهتمين بالأبحاث الإكلينيكية.

حاضر في الورشة الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة بالمعهد القومي للكبد، وأدار ورشة العمل كلاً من الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الدكتورة هايدي خليل أستاذ مساعد بكلية الطب وعضو المكتب التنفيذي لمركز دعم البحث العلمي.

قدم الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة الشكر لقطاع الدراسات العليا بما تقوم به فى النهوض بالبحث العلمي وذلك تأكيدا على أهميته فى خلق الثقافة والمعرفة الجديدة ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة.

وقد أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن جامعة حلوان دائما تسعى إلى اكساب الباحثين مهارات البحث العلمي على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة حيث تتيح الأبحاث العلميّة للباحثين فُرصة رفع مستوى المعرفة العام.

كما أفاد الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي إن أهمية البحث العلمي تتمثل في تقديم رؤية عن المستقبل، والاتجاه الذي تسير فيه المجالات المعرفيّة، ومدى تطورها، ويساهم أيضا على تزويد الباحث من إمكانيّات التفكير العميق، حيث أن أهمية البحث العلمي من شأنها أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعوائد الذي يحظى بها الباحث العلمي.

تطرقت الورشة إلي التمييز بين أنواع الدراسات البحثية، إلى جانب تحديد العناصر والمكونات وتحليل نتائج مراقبة الحالات والدراسة الجماعية، كذلك تناولت التمييز بين مراقبة الحالات والدراسة الجماعية، بالإضافة إلي تحديد مكونات التجارب السريرية ومراحلها.

وفى نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات من السادة المشاركين وأشاد المشاركين بأهمية ورشة العمل مقدمين الشكر لمركز دعم البحث العلمي على اختيار موضوعات بحثية هامة، وقد حضر ورشة العمل 262 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، منقسمين كالتالي مشاركين من جامعة حلوان 42 ومن الجامعات والمؤسسات المصرية حضر 183 من الدول العربية حضر 37.

في إطار تعاون الجامعات المصرية وتكاملها في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بتمثيل مشرف من الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان خلال عقد إجتماع لتضافر العمل المشترك بين جامعات عين شمس، حلوان، القاهرة والأزهر والفيوم وبنى سويف، وتم الاجتماع في مبنى قصر الزعفران بجامعة عين شمس مقر إدارة جامعة عين شمس.

وتضمن الاجتماع التأكيد علي أهداف التجمع للعمل المشترك بين الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقوافل التنموية المجمعة والاهتمام والتركيز على المبادرات الرئاسية والمناسبات القومية وتبادل الخبرات بين الجامعات لمزيد من التقدم في تحقيق مؤشرات أعلى بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتم عرض مقترح جامعة حلوان حيث حدد المقترح تناول أهداف التجمع للعمل بين الجامعات ووضع آليات التنفيذ

وتشاور الحضور في الاجتماع حول أهمية مشاركة الطلاب والباحثين والمتطوعين والمؤسسات المختلفة أيضا في تضافر الجهود مع الجامعات لتحقيق خبرات أوسع وأسرع ولاسيما في تطوير قرى الريف المصري.

وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة حياة كريمة حيث سيفيد التكامل بين الجامعات في تبادل الخبرات بين التخصصات المختلفة بكل كلية من كليات الجامعات من خلال التجمع في إطار القاهرة الكبرى وذلك لتوفير فرص لمشاركة الكليات والمراكز لتحقيق تكامل بينى للجامعات.

كما تم التأكيد على أهمية المشاركة في الأنشطة المختلفة مثل اسبوع الأرض، وإنشاء مجلة بيئية، وغيرها من الانشطة الهامة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

