وزير الرياضة: لاعبو المنتخب في قمة السعادة والفخر بعد تهنئة الرئيس السيسي

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي: "لاعبي منتخب مصر فى قمة السعادة بعد تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بالفوز على الكاميرون.. وتهنئته بمثابة فخر لنا".

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": " اللاعيبة يستاهلوا كل حاجة.. وفوزنا على الكاميرون جعلنا فى حالة من السعادة والفرحة للمباريات القادمة.. خط سير المنتخب المصرى فى كأس الأمم الإفريقية من أوله أصعب من أى فرقة تانية.. فمر بكل حاجة ممكن نقولها والسنغال ممرتش بنفس معدلات القوة اللي لعبناها".

وتابع: "دخلت عليهم بعد ماخلصنا كان فيه طاقة وضحك وغنينا أغاني وطنية واحنا فى غرفة الملابس.. نشوفهم يبوم الأحد بكامل طاقتهم اللي هم فيه.. هو بس عدم وجود المدير الفني بتفرق".