خبراء علاقات أسرية: الزواج الناجح يبدأ من الاختيار السليم قبل الخطوبة..فيديو

قال دكتور تامر شلبي ، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسري، إن الزواج في بعض الأحيان يكون من أجل القيام بفرح والحصول على اللقطة فقط، دون ان يكون هناك إرتياح وتوافق في الأفكار بين الزوجين.

وأضاف تامر شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية “التاسعة”، أنه في تلك الحالة تكون الاختيارات غير سليمة وتنتهي بالفشل وحدوث الطلاق، لذا لا بد أن يكون الإختيار سليم من البداية، ويتم ذلك قبل مرحلة الخطوية.

فيما قالت الدكتورة رشا الجندي إستشاري الصحة النفسية، أن الزواج الأساس فيه “المودة والرحمة” لقوله تعالى “ومن ايته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”، مؤكدة أن تلك الأية القرأنية تحدد التعامل الأمثل بين الأزواج من مودة ورجمة وسكينة.

نحكم القلب

واشارت رشا الجندي إلى انه يجب أن نحكم القلب والعقل معا، خاصة قبل فترة الخطوبة، مؤكدة انه يجب أن يكون هناك شعور مختلف،وراحة بين الطرفين، خاصة قبل مرحلة الخطوبة حتى يكون هناك زواج ناجح.