نشرة أخبار البرلمان | 1000 جنيه غرامة وحرمان من الخدمات عقوبة تزويغ ابنك من المدرسة.. و1500 جنيه غرامة رفع أجرة الميكروباص

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
برلمانية: تدريب الفرق الطبية بالحضور المباشر والافتراضي يؤكد رغبة مصر للارتقاء بالمنظومة
برلماني: حضور الرئيس افتتاح أولمبياد بكين يعكس التقدير الصيني للقيادة السياسية
12 نوعا.. بضائع وأمتعة شخصية معفية من الضريبة الجمركية
1000 جنيه غرامة وحرمان من الخدمات.. أحذر عقوبة "تزويغ ابنك" من المدرسة
النائبة أميرة العادلي صاحبة صورة التدخين في المدرجات: "حرية شخصية"
برلماني: وصلنا إلى 6 ملايين طن في إنتاجية الألبان.. ونسعى للاكتفاء الذاتي
إيرين سعيد: تدريب الفريق الصحي أول خطوة للارتقاء بالمنظومة