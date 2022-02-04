عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حضور الرئيس افتتاح أولمبياد بكين يعكس التقدير الصيني للقيادة السياسية

النائب حسام صالح
النائب حسام صالح عوض الله

أكد النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى الصين؛ لحضور حفل افتتاح أولمبياد الألعاب الشتوية المقامة في بكين، قائلا: إنها مناسبة رياضية عالمية، تؤكد عمق العلاقات المصرية- الصينية، والتي تشهد طفرة كبيرة وحقيقية خلال السنوات الأخيرة؛ بفضل السياسات الفاعلة والإدارة الحكيمة للرئيس السيسي.

ولفت صالح، في تصريحات له اليوم، إلى أن الشراكة الصينية - المصرية التي تمت في عهد الرئيس السيسي، كبيرة ومتنوعة، فهي شراكة استراتيجية في كل المجالات، سواء سياسية أو اقتصادية أو في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

ونوه رئيس طاقة البرلمان، بأن دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي لحضور حفل افتتاح الأولمبياد؛ يكشف الاهتمام الصيني بالوجود والنفوذ المصري في إفريقيا، مشيرا إلى أن الصين تعتبر مصر بوابة إفريقيا، كما أن لها قدرتها على التأثير في المنطقة برمتها.

واعتبر عوض الله، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين؛ تأكيد على المكانة الرفيعة للقيادة المصرية عند الصينيين، وانعكاس للتطور الشامل الذي تشهده العلاقات بين الدولتين، علاوة على أنها زيارة مهمة تأتي تتويجا للزيارات المتبادلة بين البلدين، والكثير من الاتفاقيات التي أبرمت بينهما في شتى المجالات خلال السنوات الماضية.

مصر مجلس النواب الرئيس السيسي الصين الرئيس الصينى

ترشيحاتنا

قشة تقصم ظهر الدول الأوروبية|نورد ستريم 2 والصمت تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا

لو سواق الميكروباص زود الأجرة.. طرق طلب النجدة من جهاز حماية المستهلك

حسام موافي: حسبنا الله ونعم الوكيل في الفن الحقير غير الأخلاقي

مفتي الجمهورية يكشف حكم استرداد الهدايا حال فسخ الخطوبة.. فيديو

حدثت بالفعل.. مفتي الجمهورية يرد على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج

مفتي الجمهورية: قطع الأشجار لتوسعة الطرق العامة لا حرج فيه شرعًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

بث مباشر.. لحظة إنقاذ الطفل ريان من البئر

إعلامي مغربي من موقع حادث الطفل ريان: الصبي لم يخرج بعد و فرق الإنقاذ انسحبت مؤقتا

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

انحسار الأمطار.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

جلال الشرقاوي أستاذ الجيل البائس.. عاصر الحرب العالمية الثانية وطلب منه شيخ الأزهر المغادرة

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

فيديو

الابتعاد عن شريك الحياة.. حقيقة مس الجن العاشق للفتاة وأبرز أعراضه

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

ضربات ولكمات| عمر كمال يمزح مع كوكسال بابا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ