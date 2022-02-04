برلماني: حضور الرئيس افتتاح أولمبياد بكين يعكس التقدير الصيني للقيادة السياسية

أكد النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى الصين؛ لحضور حفل افتتاح أولمبياد الألعاب الشتوية المقامة في بكين، قائلا: إنها مناسبة رياضية عالمية، تؤكد عمق العلاقات المصرية- الصينية، والتي تشهد طفرة كبيرة وحقيقية خلال السنوات الأخيرة؛ بفضل السياسات الفاعلة والإدارة الحكيمة للرئيس السيسي.

ولفت صالح، في تصريحات له اليوم، إلى أن الشراكة الصينية - المصرية التي تمت في عهد الرئيس السيسي، كبيرة ومتنوعة، فهي شراكة استراتيجية في كل المجالات، سواء سياسية أو اقتصادية أو في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

ونوه رئيس طاقة البرلمان، بأن دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي لحضور حفل افتتاح الأولمبياد؛ يكشف الاهتمام الصيني بالوجود والنفوذ المصري في إفريقيا، مشيرا إلى أن الصين تعتبر مصر بوابة إفريقيا، كما أن لها قدرتها على التأثير في المنطقة برمتها.

واعتبر عوض الله، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين؛ تأكيد على المكانة الرفيعة للقيادة المصرية عند الصينيين، وانعكاس للتطور الشامل الذي تشهده العلاقات بين الدولتين، علاوة على أنها زيارة مهمة تأتي تتويجا للزيارات المتبادلة بين البلدين، والكثير من الاتفاقيات التي أبرمت بينهما في شتى المجالات خلال السنوات الماضية.