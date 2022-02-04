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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة أسعار البنزين.. 1500 جنيه عقوبة رفع أجرة الميكروباص

رفع سعر البنزين
رفع سعر البنزين

أعلنت وزارة البترول، اليوم، عن رفع أسعار البنزين لعام 2022 وغاز السيارات، بقيمة ربع جنيه للتر الواحد مع ثبات سعر السولار.

القرار جاء عقب قرار لجنة التسعير الدوري لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول لرفع أسعار الوقود الجديدة عن الربع السنوي فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

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النشرة الاقتصادية.. زيادة أسعار البنزين وتثبيت السولار.. وقطع المياه عن مناطق بالقاهرة لـ 10ساعات

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أسعار البنزين 2022.. الجيزة تنشر أرقام الشكاوى حال زيادة تعريفة الركوب

 زيادة أسعار البنزين

وجاءت الاسعار الجديدة في البنزين كما هو موضح في السكور التالية: 

7.25 جنيه للتر بنزين 80

 8.50 جنيه للتر البنزين 92 

9.50 جنيه للتر بنزين 95 

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر 

 

وفور هذه القرارات المتعلقة بارتفاع أسعار البنزين، صدرت تصريحات عن وزارة التنمية المحلية تطمئن فيها المواطنين بشأن عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية.

الوزير وجه أيضا المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

كما كان هناك تشديد من قبل وزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي علي ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات  

ولم يكم المشرع المصري في منأى عن هذه الاشكالية,, حيث جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة .

وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

7ـ الاعتداء على رجال المرور

8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

9ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

10ـ السير بدون فرامل

البترول التنمية المحلية وزارة البترول أسعار البنزين لعام 2022 لجنة التسعير زيادة أسعار البنزين

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