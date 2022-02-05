حبس عصابة سرقة التوك توك بالمطرية

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة مركبات التوك توك بالمطرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالمطرية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم في متحصلات نشاطهما الإجرامي بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (شخصين -"لأحدهما معلومات جنائية")، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات وكذا عدد 3 مركبات "توك توك-مجهولين المصدر ".

كما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.