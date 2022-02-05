موجز الاقتصاد| الذهب يبدد مكاسبه .. أهمية زيارة السيسي إلى الصين .. مفتشو التموين يراقبون أسعار البنزين .. مرتبات شهر فبراير

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية يستعرضها إليكم في موجز الاقتصاد التالي:

بدد الذهب مكاسبه الصباحية حيث تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بنحو 5 جنيهات وفقا لموقع gold price today.

أكد رامي إبراهيم الباحث في الشئون الدولية، أهمية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين، موضحا أنها تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام الماضي 19 مليار و700 مليون دولار، وتجاوزت الاستثمارات المباشرة أكثر من 7 مليارات دولار.

تعتزم وزارة المالية البدء في صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة الخاضعة للموازنة العامة للدولة اعتبارا من الأربعاء 23 فبراير.

رغم تقلبات الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية، شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين في جميع المحافظات حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود بالتزامن مع قرار لجنة إعادة تسعير المواد البترولية بتعديل أسعار البنزين.

رغم قرار اللجنة الوزارية لإعادة تسعير المنتجات البترولية اليوم بتعديل أسعار البنزين وزيادة أسعار منتجات البنزين المختلفة بواقع 25 قرشا/اللتر، إلا أن اللجنة أبقت على سعر السولار دون تغيير والذي تستخدمه غالبية وسائل النقل الجماعي في مصر وهو ما دفع المحافظون وحكوميون، للخروج بتصريحات أكدوا خلالها عدم تحريك تعريفة ركوب أي وسيلة نقل جماعي عامة أو خاصة.