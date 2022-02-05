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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| الذهب يبدد مكاسبه .. أهمية زيارة السيسي إلى الصين .. مفتشو التموين يراقبون أسعار البنزين .. مرتبات شهر فبراير

صدى البلد

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية يستعرضها إليكم في موجز الاقتصاد التالي:

الذهب يبدد مكاسبه.. سعر جرام عيار 21 يتراجع 5 جنيهات

بدد الذهب مكاسبه الصباحية حيث تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بنحو 5 جنيهات وفقا لموقع gold price today.

زيارة السيسي إلى الصين تساهم في سرعة إنجاز المشروعات المشتركة

أكد رامي إبراهيم الباحث في الشئون الدولية، أهمية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين، موضحا أنها تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام الماضي  19 مليار و700 مليون دولار، وتجاوزت الاستثمارات المباشرة أكثر من 7 مليارات دولار.

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

تعتزم وزارة المالية البدء في صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة الخاضعة للموازنة العامة للدولة اعتبارا من الأربعاء 23 فبراير. 

تحت الأمطار.. مفتشو التموين يراقبون أسعار البنزين في محطات الوقود.. صور

رغم تقلبات الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية، شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين في جميع المحافظات حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود بالتزامن مع قرار لجنة إعادة تسعير المواد البترولية بتعديل أسعار البنزين.

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رغم قرار اللجنة الوزارية لإعادة تسعير المنتجات البترولية اليوم بتعديل أسعار البنزين وزيادة أسعار منتجات البنزين المختلفة بواقع 25 قرشا/اللتر، إلا أن اللجنة أبقت على سعر السولار دون تغيير والذي تستخدمه غالبية وسائل النقل الجماعي في مصر وهو ما دفع المحافظون وحكوميون، للخروج بتصريحات أكدوا خلالها عدم تحريك تعريفة ركوب أي وسيلة نقل جماعي عامة أو خاصة.

موجز الاقتصاد اقتصاد مصر اسعار الذهب مرتبات فبراير زيارة السيسى

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