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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة بيع تمثال مصري عمره 5000 عام في مزاد بريطاني

التمثال لمصري لمباع
التمثال لمصري لمباع في مزاد سوثبي

تضمن مزاد "اللوحات الأساسية" لدار سوثبي للمزادات العالمية تمثال مصري من الحجر الجيري لرجل يرجع إلى أواخر الأسرة الخامسة في مصر القديمة، وأثار بيع التمثال في 27 يناير الماضي جدلا واسعا.


يرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن التمثال المصري، وهو من ممتلكات مجموعة أمريكية خاصة ترجع إلى أواخر الأسرة الخامسة، حوالي 2440 - 2355 قبل الميلاد.

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يظهر التمثال على قاعدة مستطيلة ذات عمود خلفي، وذراعاه ظاهرتان بجانبه ، ويداه ممسكتان بعصيان قصيرة ، كذلك يظهر بأرجل قوية وكتفين عريضين ، ويرتدي رداء قصير ملفوف، وحزام معقود بعلامة مرفوعة بجانب السرة.


كذلك يظهر التمثال بشعر مستعار قصير الطبقات مجعد به بقايا صبغة حمراء  تظهر أيضا على الجسم، مع عقدة فيروزية اللون، بالإضافة إلى لون أسمر اللون على الباروكة والعمود والقاعدة.

ويصل ارتفاع التمثال إلى 80.3 سم، وهو تمثال مصري من الحجر الجيري لرجل يرجع إلى أواخر الأسرة الخامسة ، حوالي 2440-2355 قبل الميلاد.

 

عن اكتشاف التمثال، بحسب الموقع الرسمي لدار سوثبي للمزادات فإنه تم العثور عليه خلال التنقيب في الجيزة (سرداب من ويري وميتي [G2415]) ، بواسطة عالم الآثار الأمريكي جورج أندرو ريزنر نيابة عن متحف الفنون الجميلة بجامعة هارفارد ، بعثة بوسطن ، وتم منحه للمتحف من قبل مسئولي الآثار الحكومية المصرية في عام 1921.


ثم حصل عليه صندوق تقاعد السكك الحديدية البريطاني في المملكة المتحدة عام 1996 حتى حصل عليه المالك الحالي بعد البيع .

مصر القديمة السكك الحديدية جامعه المصري السكك الحديد الحجر الجيري التنقيب اكتشاف الفنون الجميلة مزادات بقايا

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