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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 آلاف مشجع مصري يؤازرون المنتخب الوطني أمام السنغال في نهائي إفريقيا

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر

كشف مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون عن آخر الاستعدادات لاستقبال الجماهير المصرية لحضور مباراة منتخب مصر الوطني  أمام نظيره منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها غدا الأحد.

 

قال مدحت المليجي في تصريحات تليفزيونية: إنه سيتم تخصيص 10 طائرات مختلفة الأحجام لنقل الجماهير المصرية من القاهرة إلى الكاميرون، من أجل مؤازرة منتخب مصر الوطني في مواجهة السنغال بنهائي أمم أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد.

 

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا

 

أضاف السفير مدحت المليجي خلال تصريحات تليفزيونية: إنه سيكون هناك ما يقرب من 3 آلاف مشجع لمؤازرة منتخب مصر أمام السنغال لحضور نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

 

ووجه السفير مدحت المليجي الشكر للدولة المصرية على تلبية دعوة حضور الجماهير للكاميرون من أجل مؤازرة منتخب مصر، كما وجه الشكر للجمهور المصري على مساندته للفراعنة.


موعد مباراة منتخب مصر مع السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية .. والقنوات الناقلة

 

حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح بنتيجة (3-1) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

 

سجل ركلات الترجيح لمصر كل من أحمد "زيزو" ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين، وتصدى محمد أبو جبل نجم المباراة لركلتي ترجيح وضاعت أخرى خارج المرمى تماما.

 

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

 

وتلعب مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية ضد السنغال يوم 6 فبراير الجاري، بينما تلعب الكاميرون مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث.

 

وصعد منتخب مصر للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه.

 

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

 

وتقام المباراة الأحد المقبل 6 فبراير.

 

وتلعب المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء.

 

وتذاع المباراة على بي إن سبورت ماكس 1.

 

وتأكد غياب عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر عن مواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، خلال مواجهة الكاميرون الخميس الماضي.

 

في المقابل، صعد منتخب السنغال إلى نهائي أمم إفريقيا، بعد فوز مستحق على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أول أمس الأربعاء.

 

وتشهد مباراة الأحد، مواجهة خاصة بين “ثنائي ليفربول” قائد منتخب مصر، وساديو ماني قائد منتخب السنغال.

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