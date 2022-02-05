عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقبرة المركبات.. محطة الفضاء الدولية ستصطدم بالأرض وتتحطم في هذا الموعد

محطة الفضاء
محطة الفضاء

تستمر محطة الفضاء الدولية (ISS) العمل حتى عام 2030 ، قبل أن تغرق في المحيط الهادئ في أوائل عام 2031 ، وفقًا لوكالة ناسا التي أوضحت موعد اصطدامها بالأرض.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت وكالة الفضاء الأمريكية في تقرير هذا الأسبوع إن محطة الفضاء الدولية ستصطدم بجزء من المحيط يعرف باسم بوينت نيمو.

 

وهذه هي النقطة الأبعد عن الأرض على كوكب الأرض ، والمعروفة أيضًا باسم مقبرة المركبات الفضائية، وكانت قد تحطمت العديد من الأقمار الصناعية القديمة وغيرها من الحطام الفضائي هناك ، بما في ذلك محطة الفضاء الروسية مير في عام 2001.

txt

طعام رواد الفضاء.. أكلات من الأرض بطرق تناول مختلفة ومسابقات بملايين للتطوير

txt

الجيش البريطاني يحذر من "هجوم نووي" من الفضاء .. تفاصيل

 

وقالت ناسا إن الأنشطة الفضائية القريبة من الأرض سيقودها في المستقبل القطاع التجاري، ومحطة الفضاء الدولية - وهي مشروع مشترك تشارك فيه خمس وكالات فضائية - كانت في المدار منذ عام 1998 وظل طاقمها مستمرًا منذ عام 2000. وتم إجراء أكثر من 3000 بحث بحثي في ​​مختبر الجاذبية الصغرى.

 

ومع ذلك ، تمت الموافقة على العمل حتى عام 2024 فقط ويجب الموافقة على أي تمديد من قبل جميع الشركاء، وتقول ناسا إن خطة إيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية تمثل انتقالًا إلى القطاع التجاري للأنشطة في مدار أرضي منخفض - منطقة الفضاء القريبة من الأرض.

 

قال فيل مكاليستر ، مدير الفضاء التجاري في مقر ناسا ، "إن القطاع الخاص قادر تقنيًا وماليًا على تطوير وتشغيل وجهات تجارية في مدار أرضي منخفض ، بمساعدة ناسا".

 

وفي عام 2020 ، منحت وكالة ناسا عقدًا لشركة أكسيوم سبيس التي تتخذ من تكساس مقراً لها لبناء وحدة واحدة على الأقل صالحة للسكن تُلحق بمحطة الفضاء الدولية. كما قدمت تمويلًا لتمويل ثلاث شركات لتطوير تصميمات لمحطات فضائية ووجهات تجارية أخرى في الفضاء.

 

ومن المتوقع أن تكون هذه المشاريع الجديدة في المدار قبل تقاعد محطة الفضاء الدولية، وتقول ناسا إنها تأمل في خلق "اقتصاد تجاري قوي بقيادة أمريكية في مدار أرضي منخفض".

 

ووفقًا لوكالة ناسا ، ستوفر 1.3 مليار دولار من خلال الانتقال إلى القطاع الخاص للقيام بأنشطة في مدار أرضي منخفض ، وهي أموال يمكن بدلاً من ذلك إنفاقها على استكشاف الفضاء .

 

وتقول ناسا إنها تحلل ميزانية محطة الفضاء الدولية على أساس سنوي وأنها ستواصل تقليل المصروفات، ويأتي التقرير الانتقالي الذي نشرته وكالة ناسا هذا الأسبوع بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها التزمت بتمديد أنشطة المحطة الفضائية حتى عام 2030.

 

ومع ذلك ، لا يزال التمديد يتطلب دعم الشركاء الدوليين ، بما في ذلك روسيا ، ولا تتم الموافقة على تمويل محطة الفضاء الدولية حاليًا إلا من قبل الكونجرس الأمريكي حتى عام 2024.

 

في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس في ديسمبر 2021 ، أشار رئيس برنامج الفضاء الروسي ، ديمتري روجوزين ، إلى استعداده للعمل مع وكالة ناسا بعد عام 2024.

الفضاء ناسا المحيط الهادئ الأرض المركبات الفضائية

ترشيحاتنا

مصرع شاب بطلقات نارية فى ظروف غامضة بأسوان

3 آلاف مشجع مصري يؤازرون المنتخب الوطني أمام السنغال في نهائي إفريقيا

مسئول مغربي : محدودية الآليات وصعوبة الحفر وراء تأخير إنقاذ الطفل ريان

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار رينو داستر داخل السوق المصري

لماذا ابتلع الحوت سيدنا يونس؟ وكم مدة مكوثه داخله؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

بث مباشر.. لحظة إنقاذ الطفل ريان من البئر

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

غيرة على الفن.. باسم سمرة يعتذر عن عدم لباقته فى دعم محمد صبحي

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

إعلامي مغربي من موقع حادث الطفل ريان: الصبي لم يخرج بعد و فرق الإنقاذ انسحبت مؤقتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

فيديو

انسحاب الفنانين من مسرحياته.. حكايات ومواقف جلال الشرقاوي مع الفنانين

الابتعاد عن شريك الحياة.. حقيقة مس الجن العاشق للفتاة وأبرز أعراضه

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ