انطلاق افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالمرحلة الرابعة والخامسة بـ عين شمس

ينطلق اليوم افتتاح فعاليات جامعة الطفل الساعة ١٠ صباحا بقاعة ٥٠٢ بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس .

صرحت بذلك شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس .

وأضافت أن الدراسة تبدأ فى الفترة ٦ فبراير ٢٠٢٢ إلى ١٧ فبراير ٢٠٢٢.

يأتي الافتتاح تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس والدكتورة جينا الفقى المدير التنفيذى لجامعة الطفل والدكتورة نهى الرافعى منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس .



وتعد جامعة الطفل، عبارة عن برنامج تبنته أكاديمية البحث العلمي بهدف التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، التي تم إطلاقها عام 2014.

الجدير بالذكر انعقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة مركز التميز لبحوث ودراسات اللغات الألمانية والعربية لغير الناطقين بهما بجامعة عين شمس وبرئاسة الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعضوية كل من الدكتور. حازم راشد عميد كلية التربية ونائب رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور. عبد الناصر رشاد وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث ود. هلين عياد بشارة مدير المركز ورئيس برنامج الماجستير المشترك بين جامعتي عين شمس ولايبتسيج عن الجانب المصري ود. باسم شعيب نائب مدير المركز ومنسق البرنامج والسيدة ايزابل ميرينج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة (DAAD) سيباستيان فوتر المدير الاقليمي لقسم دراسة اللغة بمعهد جوته (المركز الثقافي الألماني) .

وحضر الاجتماع أيضا داليا شلبي مدير قسم التعاون التربوي بمعهد جوته ومن جامعة لايبتسيج بألمانيا عن طريق الفيديوكونفرانس أ.د. كريستيان فاندريش رئيس برنامج الماجستير المشترك عن الجانب الألماني.

قام الدكتور. أيمن صالح بالترحيب بأعضاء المجلس وجميع الحضور ثم تناول الاجتماع عرض تقرير أداء المركز عن الفترات السابقة والخطة المستقبلية المراد تحقيقها ،ثم تم بعد ذلك مناقشة الموضوعات الخاصة بأنشطة المركز وبرنامج الماجستير المشترك.