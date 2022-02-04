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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة عين شمس في أسبوع .. تحتل المركز الثاني في عدد الأبحاث المنشورة دوليا.. اختيار 2 من أساتذة الطب في عضوية الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى IFIC.. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع :

جامعة عين شمس تحتل المركز الثاني في عدد الأبحاث المنشورة دوليا
 افتتاح المؤتمر الدولي العاشر لجمعية أبحاث المسالك البولية

2 من أساتذة طب عين شمس في عضوية الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى IFIC
 لمواجهة كورونا.. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس
 

 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جامعة عين شمس تحتل المركز الثاني في عدد الأبحاث المنشورة دوليا لمواجهة كورونا.. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس .

 

حققت جامعة عين شمس تقدما كبيرا في عدد الأبحاث الدولية المنشورة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020 وفقا لبيان نشره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي.


احتلت جامعة عين شمس المركز الثاني بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا لباحثين مصريين خلال العام 2021 ، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة لباحثين من جامعة عين شمس الي 3,619 بحث دولي وبمعدل زيادة وصل إلي 21,15% مقارنة بالعام السابق.

 

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن هذا النمو يعكس حرص الجامعة علي تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى منظومة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار في ظل إسهام فعال لعلماء الجامعة انطلاقا من استراتيجية الجامعة (2018-2023) والمتسقة مع رؤية مصر 2030 في أن تصبح الجامعة ذات ميزة تنافسية عالمية في اطار منظومة ابتكارية في التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع.  

 

كما أبرز الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة علي تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نظير مجهوداتهم الدؤوبة في نشر الأبحاث الدولية المميزة بما يساهم في تحقيق تقدم دائم في تصنيف الجامعة وفقا للمعايير العالمية.    


بلغ عدد الأبحاث التي نشرها الباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية 38,664 بحثًا دوليًا. وجاءت جامعة عين شمس في الترتيب بعد جامعة القاهرة.

 

في إطار صدارة جامعة عين شمس برئاسة أ.د. محمود المتيني، للساحة العلمية الدولية في تخصص مكافحة العدوى، يمثل مصر لأول مرة اثنان من أساتذة كلية الطب جامعة عين شمس في عضوية الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى IFIC ،هما الدكتورة جيهان فهمي ( active BM) و الدكتورة نجوى خميس(ex officio)،
 

وفي هذا السياق فمن المقرر أن يشاركان في تقديم جلسة علمية عبر الإنترنت  Webinar  
وذلك في الرابع عشر من مارس المقبل ، وتتناول موضوع " الحقن الآمن" والتي تأتي ضمن سلسلة جلسات الـ  Webinars  المقدمة من الاتحاد الدولي لمكافحة العدوىIFIC APIC /
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصدر فيه جامعة عين شمس تخصص مكافحة العدوى ، حيث يمثل مصر دولياً ويمثل منطقة الشرق الأوسط  وإفريقيا نخبة من أساتذتها المتخصصين في هذا المجال الذي أصبح من أهم المجالات الطبية وبخاصة مع ظهور وانتشار الأوبئة عالمياً.

 

يذكر أن جامعة عين شمس ممثلة في الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى  IFIC منذ أكثر من عشر سنوات منذ تولي الدكتورة نجوى خميس عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى في الفترة من 2013 وحتى 2017 ، ثم خلفتها الدكتورة جيهان فهمي مدير وحدة مكافحة بمستشفى عين شمس التخصصي ، لتبدأ عضويتها للاتحاد الدولي لمكافحة العدوى مع مطلع عام 2022 ولمدة 4 سنوات تشارك خلالها في وضع السياسات ودعم التواصل فيما بين دول إقليم شرق المتوسط لمنع ومكافحة العدوى. كما يمثل جامعة عين شمس إقليمياً وإفريقياً الدكتورة إيمان هويدي استشاري مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس من خلال عملها كاستشاري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط منذ عام 2020 ، حيث ساهمت بتقديم الدعم الفني لتطوير وتعزيز برامج مكافحة العدوى لدول الإقليم و تعزيز استجابتها لجائحة كوفيد – 19 . وتم اختيارها على المستوى الافريقي في تمثيل مصر في عضوية مجلس إدارة الشبكة الافريقية لمكافحة العدوى ICAN وهي واحدة من أهم الجمعيات العلمية بالقارة الافريقية ولها اسهامات تدريبية متميزة للكوادر الافريقية من جميع أنحاء القارة السمراء.
وهكذا فإن جامعة عين شمس تواصل ريادتها في مجال مكافحة العدوى محلياً و إقليمياً ودولياً.

 

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


الدفعة الأولى اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 وحتى يوم الأربعاء 9/2/2022 .

والدفعة الثانية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 10/2/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 17/2/2022.

ويستثنى من هذا القرار كلا من: القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات ( مراقبين - أعمال كنترول وخلافه)، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات، وعلي عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسبا نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

 

تعقد الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية مؤتمرها العاشر يوم الخميس المقبل، وعلي مدار ثلاثة أيام ثلاثة أيام ( ٣-٥ فبراير)  بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، د. رفيق الحلبى أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر ود. شريف مراد أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس، وسكرتير الجمعية ومقرر عام المؤتمر ود. أيمن راشد أستاذ جراحه المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم.

وبمشاركة لفيف من مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحات المسالك البولية ونخبة من الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

يناقش المؤتمر أحدث الوسائل العلمية فى تشخيص وعلاج مختلف أمراض جراحة المسالك البولية والتناسلية.

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