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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

اليوم.. قبول طلبات راغبي العمل بـ81 فرصة بمجال الفندقة في البحر الأحمر

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

تبدأ مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر اليوم، السبت، في قبول طلبات الراغبين في شغل 81 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 و5000 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى  أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

من جانبه، قال سعيد عبد الراضي، مدير المديرية، إن الوظائف المطلوبة هي: مساعد رئيس صف، ومضيف بالمطعم، ومضيف بالبار، ومساعد مضيف مطعم، ومساعد مضيف بالبار، وعامل كافتيريا العاملين، وطباخ أول، وطباخ ثانٍ، وطباخ ثالث، وعامل تجهيز وتحضير، ومشرف غرف، ومساعد رئيس قسم بالمطبخ، ومشرف أدوار، ومشرف غرف، وفني بلاط، وعامل زراعة، وعامل مغسلة، وفنى بلاط.

وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل في شارع 47  بمدينة مرسى علم.

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مديرية القوى العاملة البحر الأحمر 81 فرصة عمل محمد سعفان وزير القوى العاملة رواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 5000 جنيه

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