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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غيوم وسحب وانخفاض فى درجات الحرارة بالقليوبية.. شاهد

صدى البلد

شهدت محافظة القليوبية اليوم السبت انخفاضا فى درجات الحرارة مصحوبة بالغيوم والسحب دون أى تساقط للأمطار.
فيما شهدت الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة بالمحافظة سيولة مرورية وانتظام حركة السيارات دون اى بلاغات بشأن وقوع حوادث مرورية.
من جانبها انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء من رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والطرق والتى شهدتها المحافظة أمس.
من جانبه وجّه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.
كما وجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي بالتواجد ميدانيًا للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي.
وكان الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية واللواء هشام خشبة السكرتير العام واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، قد قاموا بمتابعة جاهزية المعدات لمواجهة تداعيات الأمطار وجهود الأجهزة التنفيذية في رفع التراكمات والمخالفات.
وتفقد نائب محافظ القليوبية ومرافقوه، جاهزية المعدات لمواجهة الأمطار بنطاق أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة.
كما تابعوا رفع التراكمات والمخلفات بنطاق مدينتي شبرا الخيمة والخصوص بالمحاور الرئيسية بمساعدة معدات وسيارات مراكز ومدن قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية.

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القليوبية حالة الطقس محافظة القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى شكاوى المواطنين درجات الحرارة غيوم وسحب

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