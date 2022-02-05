هدوء سرعة الرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

كشف محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم السبت واهم الظواهر الجوية .



وأشار محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، لعودة درجات الحرارة لمعدلاتها اليومية مع هدوء سرعة الرياح ، وارتفاعات الامواج بشكل كبير لمدة الـ72 ساعة القادمة مع ارتفاع درجات الحرارة وتسجل 20 درجة مئوية .



ولفت محمود شاهين لاستقرار الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية ومحافظات الوجه البحرى وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، الدلتا .

وتابع محمود شاهين ، أن شهر فبراير متعارف عليه وجود بعض الموجات الباردة على أن يعاود تحسن درجات الحرارة فى الشهور الذى تليه حتى انتهاء فصل الشتاء .