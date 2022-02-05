رعاية مرضى الكبد: 51 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد مجانا لغير القادرين

أعلنت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري بمحافظة الدقهلية، توقيع الكشف الطبي بالجمعية وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين، على 2590 مريضا، وإجراء 440 حالة منظار، وعمل 266 أشعة فيبروسكان، وإجراء 898 حالة أشعة موجات صوتية، وعمل 81 حالة أشعة X RAY وإجراء 390 حالة أشعة مقطعية مجانا لغير القادرين خلال شهر يناير 2022.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية ومستشفى الكبد المصري بشربين إجراء 51 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و77 عملية جراحية متنوعة بينهم 46 جراحة استئصال مرارة بالمنظار و16 جراحات للسمنة المفرطة "تدبيس معدة وجراحة استئصال ورم بالمعدة، و3 جراحات فتق، و3 جراحات استئصال ورم بالكبد، وجراحة استئصال زائدة دودية، وجراحة استئصال طحال، وجراحتان استئصال ورم بالقولون و3 جراحات إصلاح فتق إربي وجراحة استئصال وحمة من الكبد.

وأضاف أنه تم إجراء 1399 تحليلا طبيا لعدد من المرضى وتقديم تطعيم فيروس بي لـ 1367 مريضا، وتقديم علاج متنوع لـ 965 مريضا من غير القادرين.

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