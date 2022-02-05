عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رعاية مرضى الكبد: 51 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد مجانا لغير القادرين

الدكتور جمال شيحه
الدكتور جمال شيحه

أعلنت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري بمحافظة الدقهلية، توقيع الكشف الطبي بالجمعية وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين، على 2590 مريضا، وإجراء 440 حالة منظار، وعمل 266 أشعة فيبروسكان، وإجراء 898 حالة أشعة موجات صوتية، وعمل 81 حالة أشعة X RAY وإجراء 390 حالة أشعة مقطعية مجانا لغير القادرين خلال شهر يناير 2022.

 

ومن جانبه أكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية ومستشفى الكبد المصري بشربين إجراء 51 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و77 عملية جراحية متنوعة بينهم 46 جراحة استئصال مرارة بالمنظار و16 جراحات للسمنة المفرطة "تدبيس معدة وجراحة استئصال ورم بالمعدة، و3 جراحات فتق، و3 جراحات استئصال ورم بالكبد، وجراحة استئصال زائدة دودية، وجراحة استئصال طحال، وجراحتان استئصال ورم بالقولون و3 جراحات إصلاح فتق إربي وجراحة استئصال وحمة من الكبد.

 

وأضاف أنه تم إجراء 1399 تحليلا طبيا لعدد من المرضى وتقديم تطعيم فيروس بي لـ 1367 مريضا، وتقديم علاج متنوع لـ 965 مريضا من غير القادرين.

IMG-20220205-WA0013
IMG-20220205-WA0013
IMG-20220205-WA0012
IMG-20220205-WA0012
IMG-20220205-WA0010
IMG-20220205-WA0010
IMG-20220205-WA0011
IMG-20220205-WA0011
IMG-20210206-WA0183
IMG-20210206-WA0183
محافظة الدقهلية عملية جراحية استئصال طحال رئيس مجلس الدكتور جمال شيحه

موضوعات متعلقة

افتتاح 98 مسجدا في الدقهلية خلال عام وتوزيع 3 أطنان لحوم

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء

36 كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر في معرض الكتاب.. أبرزهم الطيب وجاد الحق وطنطاوي

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

أفضل أعمال شهر رجب .. نفحات ربانية ينبغي اغتنماها

في يومه العالمي.. مايا مرسي: مصر لديها آليات عديدة للقضاء على ختان الإناث

الأزهر يعقد ملتقاه السنوي الثاني للخط العربي والزخرفة من 18 لـ 28 فبراير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

الوزراء ينفي زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

خلافات سلايف..زوجة العم وراء مقتل الطفلة ساندي وإلقاء جثتها في جوال أمام منزلها بالصف

الأرصاد الجوية : تحسن نسبي في درجات الحرارة منتصف الأسبوع الحالي | فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

فيديو

اضطررت لبيع ذهبي.. علا رامي تتحدث عن أسرار حياتها

فيديو جراف.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين على الهواء

فيديو جراف.. أنا كويس.. تعرف على آخر تطورات عمرو زكي الصحية

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ