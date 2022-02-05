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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: زيارة الرئيس السيسى للصين تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين بدعوة من الرئيس الصينى شى جين بينج للحضور والمشاركة فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، لها إيجابيات كثيرة وتأتى في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات الوثيقة القوية والتاريخية بين مصر وبكين والذي يسهم في تعظيم المكاسب الاقتصادية ، مؤكداً أن هذه الزيارة لها أهميتها بالنسبة للعلاقات الوطيدة بين البلدين ودور مصر المحورى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط.

 

وأضاف " أبو زيد " فى بيان صحفى، أن هذه الزيارة  تجسيد لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وإدراك صينى لأهمية مصر على الصعيدين العالمى والإقليمي ودورها المحورى المهم وأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ودورها العربى والأفريقى وما تشهده من نمو وتطور غير مسبوق ، خاصة أن مصر أصبح لها مكانة وثقل دولى وإقليمى غير مسبوق بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودبلوماسيته الخارجية الناجحة.

 

وأشاد النائب أحمد أبو زيد، بمباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولقاءاته مع رؤساء وقادة الدول على هامش تلك الزيارة والتي تعزز من قوة العلاقات والتعاون الشامل في مختلف المجالات وبحث عدد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بتأكيدات الرئيس السيسى على حرص مصر للبناء على قوة الدفع عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسئولين في مصر والصين، سعياً نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والتجارية، ولجذب المزيد من الاستثمارات الصينية استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حالياً في مصر في مختلف القطاعات، أخذاً في الاعتبار ما تتمتع به الشركات الصينية في مصر من سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الصينى شي جين بينج دورة الألعاب الأولمبية الشتوية شرق المتوسط

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