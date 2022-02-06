عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| وزير الاقتصاد يزور مركز الابتكار المتنقل في دبي

وزير الاقتصاد الاماراتي
وزير الاقتصاد الاماراتي خلال الزيارة

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها الريادية كوجهة أولى للابتكار واقتصاد المعرفة على مستوى المنطقة، وتواصل جهودها اليوم انطلاقاً من مبادئ الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071 لتوفر البيئة المثالية الحاضنة للمؤسسات المبتكرة والجاذبة للشركات الإقليمية والعالمية وأنشطة الأعمال القائمة على الريادة والبحث والتطوير والعلوم المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، باعتبارها الركائز الرئيسية لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة والاستباقية واتجاهات المستقبل.

قال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية  وام" أن ذلك جاء خلال زيارة مركز الابتكار الإقليمي المتنقل لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لشركة DHL، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، والواقع في منطقة الخدمات اللوجستية في دبي الجنوب. 

اقتصاد الإمارات .. 23 % نموا بعدد المشتغلين بالقطاع الخاص في الإمارات خلال 10 سنوات

اقتصاد الإمارات.. 649 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

وكان في استقباله أماديو ديالو المدير التنفيذي لشركة دي إتش إل غلوبال فورواردينغDHL Global Forwarding لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد خلال الزيارة على أهمية التعاون مع دبي الجنوب ومركز DHL للابتكار في مجالات الاستدامة والابتكار والاقتصاد الدائري وتطوير السياسات التنموية في هذه المجالات.

 وقال  بن طوق في هذا السياق: "ننظر إلى تنمية الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال بدولة الإمارات من جهة، ومجتمع الابتكار العالمي ومؤسسات الأعمال الدولية الرائدة والمبتكرة من جهة أخرى، باعتبارها من أولويات العمل الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد ومهارات المستقبل وسياسات التحول الذكي والاستدامة والابتكار، ونحرص على توفير كافة الممكنات التي تجعل من بيئة الأعمال في الدولة مقراً مفضلاً للشركات الريادية. ويمثل مركز الابتكار الإقليمي المتنقل لشركة DHL إضافة نوعية لبيئة الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا في مجال الخدمات اللوجستية وقطاع الشحن، وسنواصل دعمنا لجهود المركز في تنمية الخدمات اللوجستية الذكية في الدولة والمنطقة".

من جهته، قال أمادو ديالو، المدير التنفيذي لشركة "دي إتش إل غلوبال فورواردينغDHL Global Forwarding لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشرفنا بزيارة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمركز DHL للابتكار في دبي. لقد أصبحت دولة الإمارات تمثل قصة نمو اقتصادي استثنائية، كما أن اقتصادها القائم على الابتكار جعل منها سوقاً مهماً وجذاباً جداً للشركات العالمية في مختلف المجالات. ونعتقد أن الخدمات اللوجستية الموثوقة والفعالة تعدّ بمثابة العمود الفقري لمعظم الصناعات. ونفخر في DHL بالإسهام في تطوير الحلول اللوجستية والنقل المبتكرة لأهميتها في ازدهار دولة الإمارات في المستقبل".

ويعد مركز الابتكار المتنقل لشركة DHL أول مركز من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم افتتاحه في أكتوبر 2021 على مساحة تبلغ 450 متراً مربعاً في منطقة الخدمات اللوجستية بدبي الجنوب. ويمتاز المركز بإمكانية تجميعه وفكّه بسهولة، ليكون جاهزاً للانتقال إلى الموقع التالي، وقد بدأ أولى محطاته من دبي ليواصل تنقله في مدن المنطقة خلال السنوات المقبلة.

ويوفر المركز منصة تعاونية متطورة للعملاء والشركاء وأصحاب الأفكار المبدعة والريادية لطرح الحلول والبرامج التي تساهم في معالجة التحديات اللوجستية المعقدة، والتعرف إلى أحدث التوجهات في قطاع الخدمات اللوجستية، إضافة إلى التواصل مع مبتكري القطاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وتطوير حلول سلاسل التوريد المستقبلية.

ويتولى المركز ريادة الابتكار في مجال الخدمات اللوجستية في المنطقة، مع التركيز على التوجهات التقنية الأخرى مثل انترنت الأشياء وتحليل البيانات، ويستضيف المركز سلسلة مختارة من المعارض المبنية حول التقنيات الرئيسية التي ستشكل قطاع الخدمات اللوجستية في المستقبل، مع التركيز على التقنيات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحسين العمليات الهندسية الإلكترونية الحيوية، وتحليل البيانات في قطاع سلسلة التوريد والتوأمة الرقمية للمستودعات.

الجدير بالذكر أن دبي الجنوب هي مدينة مطار متكاملة تمتد على مساحة 145 كيلومتراً مربعاً، تم تطويرها حول مطار آل مكتوم الدولي /AMIA/ وبالقرب من ميناء جبل علي لتمنح ميزة إضافية من حيث توفير الوقت وخفض كبير في تكاليف التشغيل، وتستوعب حوالي مليون نسمة ونحو 500 ألف فرصة عمل. وقد تم تطوير المشروع لأول مرة في عام 2006 لتعزيز مكانة دبي كعاصمة طيران عالمية، وتهدف إلى الحفاظ على مكانة الإمارة الرائدة وتنميتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.

وزير الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الامارات اخبار الخليج الذكاء الاصطناعي

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات .. 5.4 مليار درهم .. تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ترشيحاتنا

عمرو أديب يلغي كورال «روح الشرق» حزنا على وفاة الطفل ريان| فيديو

سفير مصر بالكاميرون: كله يهون عشان نرجع فرحانين بالكأس

سفير مصر بالكاميرون: الحالة المعنوية لدى لاعبي المنتخب مرتفعة.. والجميع جاهز للسنغال

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

الرئاسة: السيسي يعود مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للصين

الظلام يعم شفشاون بعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأمطار تعود بغزارة وثلوج على سانت كاترين

المغرب .. الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ