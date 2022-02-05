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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. 5.4 مليار درهم .. تصرفات عقارات دبي في أسبوع

عقارات دبى
عقارات دبى

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.4 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 1424 مبايعة بقيمة 3.49 مليار درهم، منها 192 مبايعة أراض بقيمة 877.78 مليون درهم و1232 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.61 مليار درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الحبيه الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري .

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 131 مبايعة بقيمة 281 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 115 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 1.78 مليار درهم منها 67 رهن أراض بقيمة 382.05 مليون درهم و 363 رهن فلل وشقق بقيمة 1.39 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 177 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 58 هبة بقيمة 159.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 25 مليون درهم.

 

اقتصاد الامارات منطقة الخليج التصرفات العقارية الأراضي والأملاك عقارات دبي قيمة التصرفات العقارية

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