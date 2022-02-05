رئيس الصين: شراكتنا الاستراتيجية مع مصر نموذج للتضامن بين بكين والعرب

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج بمستوى العلاقات بين الصين ومصر، مشيرا إلى وجود "رؤى واستراتيجيات مشتركة بين الدولتين في الدفاع عن مصالحهما".

وأكد الرئيس الصيني خلال محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في بكين اليوم السبت، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر أصبحت "نموذجا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الصين والعرب وإفريقيا والدول النامية".

وأضاف شي أنه يتعين على البلدين تعميق التعاون متبادل المنفعة ومواصلة التشابك بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، وكذلك دفع مشروعات، من بينها تطوير ممر قناة السويس، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وقال إن الصين ومصر قامتا ببناء أول خط مشترك لإنتاج لقاحات كوفيد-19 في القارة الإفريقية العام الماضي، موضحا أنه يتعين على الجانبين مواصلة مكافحة المرض بروح تتسم بالتضامن.

وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده ستعدة لمواصلة تقديم دعم اللقاحات لمصر، وتوسيع التعاون في الإنتاج المشترك للقاحات، ومساعدة مصر حتى تصبح مركزا لإنتاج اللقاحات في القارة الإفريقية، وتقديم إسهامات مشتركة لتعزيز إمكانية الوصول إلى اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

وأشار إلى أنه يتعين على الصين ومصر التكاتف أيضا لتولي قيادة التعاون الصيني-العربي والصيني-الإفريقي، وتسريع بناء مجتمع مستقبل مشترك صيني-عربي في العصر الجديد، ودعم التنمية والرخاء في إفريقيا.

فيما أعرب الرئيس السيسي عن شكره للرئيس شي على دعوته لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، مؤكدا أن العلاقات المصرية-الصينية تتمتع بتاريخ طويل وقوية، قائلا إن مبادرة الحزام والطريق عززت تنمية مصر الاقتصادية بقوة، وإن مصر مستعدة لمواصلة المشاركة بشكل فعال في المبادرة وتسريع تنميتها الخاصة من خلال توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.