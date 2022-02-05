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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمجد الحداد: تشغيل الدفايات بالمنازل يزيد من إصابات كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن تشغيل الدفايات فى المنازل وفى الغرف المغلقة، يكون سببا فى انتشار نسبة فيروس كورونا.

 وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تشغيل الدفايات يتسبب فى حرق الأكسجين، ويكون ذلك بيئة خصبة لـ نشر فيروس كورونا بين المتواجدين فى غرفة واحدة.

 ولفت إلى أنه ينصح بعدم تشغيل الدفايات لـ فترات طويلة، وتكون بعيدة عن أى مصدر للأقمشة، وحذر من تشغيلها فى مكان به أشخاص مصابة بالحساسية.

 

أمجد الحداد المناعة فيروس كورونا كورونا

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