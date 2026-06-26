هل يُنهي الترقيم وخطوط السير أزمة التكاتك في الشوارع؟.. تحركات برلمانية لتحقيق الانضباط

يعتبر التوكتوك أحد وسائل النقل التي يعتمد عليها ملايين المواطنين، كما أنه يعد مصدرا للرزق لآلاف الأسر، لكنه في الوقت نفسه يثير العديد من التحديات المتعلقة بالسلامة المرورية والانضباط في الشارع.

واتجهت الأنظار إلى تحركات البرلمان لإيجاد حلول تحقق التوازن بين تقنين أوضاع التكاتك وتنظيم عملها، دون الإضرار بمصالح العاملين عليها .



في هذا الصدد، أكدت النائبة سحر عتمان ، عضو مجلس النواب ، أن التكاتك تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر، وأن الهدف من تنظيمها ليس التضييق على العاملين بها، وإنما تقنين أوضاعها من خلال الترقيم، وتحديد التعريفة، وخطوط السير، بما يحقق الانضباط ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين.

ارتفاع أسعار التكاتك ستدفع أصحابها إلى الاتجاه نحو وسائل نقل أكثر تطورًا

وقالت عتمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن أسعار التكاتك شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيدفع أصحابها مع الوقت إلى الاتجاه نحو وسائل نقل أكثر تطورًا، مؤكدة أن عملية الإحلال والتطوير ستتم بشكل طبيعي وتدريجي.

وتابعت قائلة:" ملف تنظيم التكاتك سيتم التعامل معه بصورة تدريجية، موضحة أن عملية التطوير ترتبط بتحسن الأوضاع الاقتصادية للعاملين بهذا القطاع، إلى جانب ارتفاع أسعار التكاتك وقطع الغيار، وما تفرضه اعتبارات السلامة على الطرق.

وعن مسؤولية تنظيمها،أفادت" عتمان" أنها تقع على عاتق مجالس المدن بالتنسيق مع المحافظين، مشيرة إلى أن التنظيم يشمل تحديد نطاق جغرافي لكل توكتوك، بحيث يلتزم بالعمل داخل المدينة أو القرية أو الحي المخصص له، دون الانتقال إلى طرق أو مناطق غير مصرح بها.

منع سير التكاتك أعلى الكباري أو في الطرق السريعة

وشددت عضو البرلمان على ضرورة منع سير التكاتك أعلى الكباري أو في الطرق السريعة، لما يمثله ذلك من مخاطر على السائقين والركاب ومستخدمي الطريق، مؤكدة أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

تقنين أوضاع التكاتك

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن التكاتك تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر، وأن الهدف من تنظيمها ليس التضييق على العاملين بها، وإنما تقنين أوضاعها من خلال الترقيم، وتحديد التعريفة، وخطوط السير، بما يحقق الانضباط ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين.