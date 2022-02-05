السعودية .. تنبيه عاجل فى منطقة الرياض بسبب الطقس

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي مساء اليوم السبت، تنبيهًا بشأن نشاط الرياح في منطقة الرياض.

وحذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض.

وتشمل حركة الرياح كل من (الأفلاج، السليل، وادي الدواسر) وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

وأعلن مدير برنامج عفة السعودي، سعود الحساني، إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان المواقع الإباحية في المملكة والخليج بآلية المساعدة الذاتية، عن طريق تقديم منتجات توعوية، صحية ونفسية واجتماعية.

وأوضح "الحساني"، أنه سيتم إطلاق نماذج نفسية متخصصة للمساعدة في التخلص من مشكلة الإباحية؛ ومنها برنامج الخطوات العشر للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، وإطلاق نموذج التعافي النسائي في غضون شهر تقريبًا.

وكشف "الحساني" أن معدل التعرض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، وبعض المؤشرات العالمية تقول من 8 سنوات، ولدينا حالات كثيرة بدأت من هذا العمر المبكّر، لافتًا إلى أن أحد المواقع الإباحية يزوره 42 مليار زائر.

وكان برنامج "عفة" قد أعلن في وقت سابق أن التسجيل في مبادرة التحدي "100 يوم" بدأت من 30 يناير الماضي وحتى 9 مايو المقبل، والتي تستهدف فهم أبعاد المشكلة وشرح خطوات التعافي الرباني، والتعرف على قصص المتعافين.