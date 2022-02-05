أكرم توفيق: مبروك للاعبين والأهلي قدم مباراة كبيرة أمام مونتيري

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواصل مع أكرم توفيق لاعب الفريق، الذي يخضع حاليًّا لبرنامج علاج طبيعي في النمسا بعد إصابته بالرباط الصليبي، وتحدثوا معه هاتفيًّا في غرفة خلع الملابس بعد دقائق من انتهاء مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في كأس العالم للأندية، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.



وقال أكرم توفيق: «أنا سعيد بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على مونتيري»، مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي أن يفوز الأهلي في جميع مبارياته أمام أكبر المنافسين في العالم، وأن الأهلي بإمكانه تقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وطلب أكرم من لاعبي الأهلي تحقيق مركز متقدم في البطولة والحصول على إحدى الميداليات. مؤكدًا أن الفريق يمتلك روحًا عالية ظهرت بقوة في مباراة مونتيري، ولديه الآن حظوظ مضاعفة للتتويج بميدالية في المونديال.

