ربيعة: تعاهدنا على بذل أقصى جهد لتحقيق تطلعات جماهير ‏الأهلي

وجه رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها للفريق أمام مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد آل نهيان بدولة الإمارات في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لملاقاة بالميراس البرازيلي.
وقال ربيعة: «كان لدينا إصرار كبير وعزيمة قوية، وهو ما ظهر منذ بداية مباراة مونتيري. لقد واجهنا صعوبات ولكن تعاهدنا قبل المباراة على بذل كل ما لدينا داخل الملعب كما هي عادة الأهلي لإسعاد جماهيرنا العظيمة».
وأضاف مدافع الأهلي: «الحمد لله على الفوز اليوم أمام بطل الكونكاكاف وحسم الصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية. ما تحقق اليوم كان بتوفيق من الله أولًا، وبفضل دعم ومساندة جماهير الأهلي الكبيرة والعظيمة التي تواجدت لدعم ومساندة الفريق في استاد آل نهيان، وكل الجماهير الداعمة للنادي، وبمساعدة اللاعبين والجهاز الفني».
وأشاد ربيعة، باللاعب محمد مغربي الذي شارك اليوم في مباراة مونتيري وقدم مباراة قوية.
وتعهد ربيعة ببذل أقصى جهد لتحقيق تطلعات جماهير الأهلي في مونديال الأندية، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.