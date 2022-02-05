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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ربيعة: تعاهدنا على بذل أقصى جهد لتحقيق تطلعات جماهير ‏الأهلي

صدى البلد

وجه رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير الأهلي على ‏دعمها للفريق أمام مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد آل ‏نهيان بدولة الإمارات في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق ‏الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لملاقاة بالميراس البرازيلي.‏

 

وقال ربيعة: «كان لدينا إصرار كبير وعزيمة قوية، وهو ما ظهر منذ بداية مباراة مونتيري. لقد و‏اجهنا صعوبات ولكن تعاهدنا قبل المباراة على بذل كل ما لدينا داخل الملعب كما هي عادة الأهلي لإسعاد جماهيرنا العظيمة».‏

 

وأضاف مدافع الأهلي: «الحمد لله على الفوز اليوم أمام بطل الكونكاكاف وحسم الصعود إلى ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية. ما تحقق اليوم كان بتوفيق من الله أولًا، وبفضل دعم ومساندة جماهير الأهلي الكبيرة ‏والعظيمة التي تواجدت لدعم ومساندة الفريق في استاد آل نهيان، وكل الجماهير الداعمة ‏للنادي، وبمساعدة اللاعبين والجهاز الفني».‏

 

وأشاد ربيعة، باللاعب محمد مغربي الذي شارك اليوم في مباراة مونتيري وقدم مباراة قوية.‏ 

 

وتعهد ربيعة ببذل أقصى جهد لتحقيق تطلعات جماهير الأهلي في مونديال الأندية، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.‏

رامي ربيعه بالنادي الأهل مونتيري المكسيكي استاد آل ‏نهيان بدولة الإمارات كأس العالم للاندية بالميراس البرازيلي

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