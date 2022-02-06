أخبار التكنولوجيا|آبل تفتتح أول أكاديمية للمطورين النساء في السعودية.. وسناب شات تحقق أرباحًا ضخمة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



قلبت شركة سناب شات Snapchat موازين أسهم شركات التكنولوجيا، بعد تحقيقها أرباحا ضخمة، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 58.8٪ .



افتتحت شركة آبل الأمريكية أول أكاديمية للمطورين مخصصة للنساء بالكامل في المملكة العربية السعودية، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التى تعد أكبر جامعة للنساء في العالم.



تعتبر الدول العربية وعدد من الدول الإفريقية بشكل عام من أواخر الدول التى استخدمت الإنترنت، وعلى الرغم من أنه يصعب تحديد أول دولة عربية استخدمت الإنترنت، إلا أن فترة التسعينيات من القرن الماضي، هى الفترة التى ساد فيها استخدام الإنترنت بشكل كبير في معظم الدول العربية بداية من مصر ودول شمال أفريقيا وانتهاء بالمملكة العربية السعودية والعراق آخر الدول العربية التي وفرت الوصول العام إلى الإنترنت.



مع دخول الإنترنت عصرا جديدا مع التطبيق الجزئي لشبكات الجيل الخامس 5G والتى بدأت منذ عام 2020 ، والتى مع تطبيقها بشكل كامل خلال السنوات المقبلة، سنستطيع الحصول على سرعات تحميل ووقت استجابة أقل بنسبة كبيرة عن شبكات 3G و شبكات 4G .



تعرض مستخدمو هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro من شركة جوجل الأمريكية لثغرة أمنية جديدة في تطبيق الصور Google Photos وذلك مباشرة بعد استخدام أداة Magic Eraser ، نؤدى إلى وقف التطبيق تماما.