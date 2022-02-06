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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|آبل تفتتح أول أكاديمية للمطورين النساء في السعودية.. وسناب شات تحقق أرباحًا ضخمة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

سناب شات تحقق أرباحاً ضخمة.. والأسهم ترتفع بنسبة 58.8٪


قلبت شركة سناب شات Snapchat موازين أسهم شركات التكنولوجيا، بعد تحقيقها أرباحا ضخمة، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 58.8٪  .

 

آبل تفتتح أول أكاديمية للمطورين النساء في السعودية.. تفاصيل


افتتحت شركة آبل الأمريكية أول أكاديمية للمطورين مخصصة للنساء بالكامل في المملكة العربية السعودية، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التى تعد أكبر جامعة للنساء في العالم.

 

متى ظهر الإنترنت.. وما هى أول دولة عربية استخدمته


تعتبر الدول العربية وعدد من الدول الإفريقية بشكل عام من أواخر الدول التى استخدمت الإنترنت، وعلى الرغم من أنه يصعب تحديد أول دولة عربية استخدمت الإنترنت، إلا أن فترة التسعينيات من القرن الماضي، هى الفترة التى ساد فيها استخدام الإنترنت بشكل كبير في معظم الدول العربية بداية من مصر ودول شمال أفريقيا وانتهاء بالمملكة العربية السعودية والعراق آخر الدول العربية التي وفرت الوصول العام إلى الإنترنت.

 

كل ما تريد معرفته عن شبكات 3G و4G والاختلافات الرئيسية بينهما


مع دخول الإنترنت عصرا جديدا مع التطبيق الجزئي لشبكات الجيل الخامس 5G والتى بدأت منذ عام 2020 ، والتى مع تطبيقها بشكل كامل خلال السنوات المقبلة، سنستطيع الحصول على سرعات تحميل ووقت استجابة أقل بنسبة كبيرة عن شبكات 3G و شبكات 4G .

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف جوجل Pixel 6


تعرض مستخدمو هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro من شركة جوجل الأمريكية لثغرة أمنية جديدة في تطبيق الصور Google Photos وذلك مباشرة بعد استخدام أداة Magic Eraser ، نؤدى إلى وقف التطبيق تماما.  

 

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