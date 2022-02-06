سناب شات تحقق أرباحا ضخمة.. والأسهم ترتفع بنسبة 58.8٪

قلبت شركة سناب شات Snapchat موازين أسهم شركات التكنولوجيا، بعد تحقيقها أرباحا ضخمة، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 58.8٪ .

وبحسب موقع MarketWatch فإن أسهم شركة سناب شات ارتفعت بشكل مفاجئ حيث وصف المحللون قدرتها على تحقيق هذه الأرباح بحركة جامحة في أسهم التكنولوجيا ، على عكس شركة ميتا التى فقدت الكثير من الأرباح.

ويأتي ارتفاع شركة سناب شات بعد انخفاض بنسبة 24٪ في خلال الأيام القليلة الماضية ، مع مخاوف من تأثير خسائر ميتا، حيث فقدت ميتا حوالى 240 مليار دولار من القيمة السوقية لها وسط انخفاض بنسبة 26 ٪ في الأسهم الخاصة بها.

وقال المحلل مارك شموليك أن تقلبات السوق فاجأت الجميع ، إلا أنه كان سعيدًا بنتائج شركة سناب شات، كما اعتقد المستثمرون أن سناب شات ستكون منصة التواصل الاجتماعي الأكثر تأثراً سلبياً بالارتفاع الحاد لتطبيق تيك توك TikTok .

وأشار شموليك إلى أنه على الرغم من أن الشركة تواجه بعض التحديات المتعلقة بوباء كورونا ، إلا أن سناب شات لا تزال تحقق نموًا بنسبة 20٪ على أساس سنوي في عدد المستخدمين وشهدت نموًا في المشاركة في جميع أسواقها الثلاثة.

وكانت شركة ميتا Meta ، قد شهدت انخفاضا كبيرا في قيمتها السوقية، حيث تأثرت أسهم الشركة بانخفاض واضح تخطى 26% من أسهمها، لتخسر الشركة حوالى 240 مليار دولار من قيمتها السوقية.