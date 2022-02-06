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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سناب شات تحقق أرباحا ضخمة.. والأسهم ترتفع بنسبة 58.8٪

سناب شات تحقق أرباحا
سناب شات تحقق أرباحا ضخمة والأسهم ترتفع 58.8٪

قلبت شركة سناب شات Snapchat موازين أسهم شركات التكنولوجيا، بعد تحقيقها أرباحا ضخمة، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 58.8٪  .

وبحسب موقع MarketWatch فإن أسهم شركة سناب شات ارتفعت بشكل مفاجئ حيث وصف المحللون قدرتها على تحقيق هذه الأرباح بحركة جامحة في أسهم التكنولوجيا ، على عكس شركة ميتا التى فقدت الكثير من الأرباح. 

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ويأتي ارتفاع شركة سناب شات بعد انخفاض بنسبة 24٪ في خلال الأيام القليلة الماضية ، مع مخاوف من تأثير خسائر ميتا، حيث  فقدت ميتا حوالى 240 مليار دولار من القيمة السوقية لها وسط انخفاض بنسبة 26 ٪ في الأسهم الخاصة بها. 

وقال المحلل مارك شموليك أن تقلبات السوق فاجأت الجميع ، إلا أنه كان سعيدًا بنتائج شركة سناب شات، كما اعتقد المستثمرون أن سناب شات ستكون منصة التواصل الاجتماعي الأكثر تأثراً سلبياً بالارتفاع الحاد لتطبيق تيك توك  TikTok .

وأشار شموليك إلى أنه على الرغم من أن الشركة تواجه بعض التحديات المتعلقة بوباء كورونا ، إلا أن سناب شات لا تزال تحقق نموًا بنسبة 20٪ على أساس سنوي في عدد المستخدمين وشهدت نموًا في المشاركة في جميع أسواقها الثلاثة.

وكانت شركة ميتا Meta ، قد شهدت انخفاضا كبيرا في قيمتها السوقية، حيث تأثرت أسهم الشركة بانخفاض واضح تخطى 26% من أسهمها، لتخسر الشركة حوالى 240 مليار دولار من قيمتها السوقية.

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