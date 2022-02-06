وائل رياض عن تجديد موسيماني: مش وقته نستنى لنهاية عقده ونقرر هنجدد ولا لا

قال وائل رياض شيتوس، لاعب الأهلي السابق، إنه سعيد للغاية بما وصل إليه منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم إفريقيا.

وأضاف وائل رياض، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن منتخب السنغال من أقوى منتخبات القارة ويعلم جيدا كيف يسجل، وأعتقد أن كارلوس كيروش لن يجري تعديلات على التشكيلة الأساسية للفراعنة.

وواصل:" تشكيل منتخب مصر أمام السنغال بدون مفاجآت، باستثناء إمام عاشور، الذي سيلعب بدلا من عمر كمال الذي سيغيب للإيقاف".

وعن تجديد عقد موسيماني، قال وائل رياض :" مسيماني مدرب مميز، ويحقق المطلوب منه دائما، ولكن بالنسبة للتجديد فمش وقته، نستنى لنهاية عقده ونقرر سنجدد أم سيرحل ، ومشكلة الأهلي أمام مونتيري كانت عدم وجود مهاجم ".

https://www.youtube.com/watch?v=DvURlT4RsnU