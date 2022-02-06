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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

راندا رزق توقع كتابها "أمريكا الأفريقية" بمعرض القاهرة للكتاب الدولي

راندا رزق توقع كتابها
راندا رزق توقع كتابها "أمريكا الأفريقية" بمعرض الكتاب

وقعت الدكتورة راندا رزق، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمعة ومنسقة مبادرة مصر بلا غارمات برئاسة الجمهورية، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، اليوم 5 فبراير 2022، كتاب أمريكا الأفريقية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض الدولية. 
وقالت الدكتورة راندا رزق إن كتاب أمريكا الأفريقية يتناول فترة حساسة في تاريخ الولايات المتحدة، والتي تمس أوضاع السود في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، ويرصد الكتاب التشابك الأمريكي على مختلف الاصعدة من خلال المسرح، حيث يعتني بدارسة المسرح الأفرو أمريكي ومراحل تطوره، ودور الفن في التشابك الثقافي وتعزيز العلاقات.
وأضافت أن الكتاب يرصد الظروف الفنية والاجتماعية للسود داخل المجتمع الأمريكي خلال هذه لفترة، بإلقاء الضوء على حركة الزنوجة كنموذج لحركات المقاومة التي تبناها السود كرد فعل على الأوضاع التي عانوا منها خلال هذه الحقبة.
ويعتبر هذا الكتاب دراسة معمقة للمسرح بوصفه تمثيلًا حقيقيًا للعلاقات الأفرو أمريكية، بكل ما مرت به هذه العلاقات من شد وجذب، وتعزيز هذه الصورة عن طريق رصد نماذج تحليلية وتطبيقة لتحليل التداخل والاشتباك الثقافي الناتج عن هذه العلاقات المضطربة.
وخلص الكتاب إلى أن المسرح الإفريقي الحديث أصبح له شكله الإبداعي الذي نشأ من خلال تربة تجربة السود في أمريكا، وقد أصبح أيضًا يجسد العلاقة التي تربط بين الحاضر والماضي، وهو يعكس بتأثيره جماليات الأداء الإفريقي ومبادئه. ويوظف استراتيجيات اتصال ترتكز على مفهوم متكامل للعناصر الحركية والبصرية والسمعية والشفهية التي تُوجه في الوقت نفسه إلى طاقات الإنسان بصفة عامة. وبتلك الطريقة تحولت النظرة إليه باعتبار أنه المسرح الذي يحتضن أي انفصالات تعسفية بين الصور الدرامية والغنائية. 
والدكتورة راندا رزق هي عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمعة ومنسقة مبادرة مصر بلا غارمات برئاسة الجمهورية، وهي أستاذ  الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وناشطة في المجتمع المدني وباحثة ومؤلفة للعديد من الكتب والأطروحات في مجالات الأدب والتعليم ولثقافة والمسؤولية المجتمعية للجامعات. 
وعملت أيضا كلمحق ثقافي مصري ورئيسة البعثة التعليمية بسفارة مصر لدى دولة كازاخستان ورئيس البعثة التعليمية لدول وسط آسيا حتى 2020. 
وشاركت راندا رزق، في مجال الطفولة، في وضع استراتيجية أطفال الشوارع وعمالة الأطفال، وعملت أيضا مديرا إقليميا لبرنامج التعلم لحياة أفضل بالتعاون مع اليونيقام والصندوق الاجتماعي للتنمية وعضو مركز تطوير المناج والمواد التعليمية بورشة عمل مخرجات التعلم لرياض الأطفال في ضوء المهارات الحياتية والتعلم من أجل المواطنة. 
وفي مجال محو الأمية، عملت على المساهمة في حملات محو الأمية لمناصرة قضايا التعليم للجميع بالتعاون مع الشبكة العربية والإفريقية ووضع استراتيجية برنامج التعليم لحياة أفضل بالتعاون مع UNIFAM  والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصياغة استراتيجية محو أمية المرأة العربية برنامج أمي بلا أمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وغيرها. 
وفي مجال المرأة، عملت كمتحدث ومنسق يوم المرأة العربية وإعداد معرض للحرف اليدوية لأسر اللاجئين والمهارجات وتكريم عدد من نماذج المرأة ودورهم الرائد في المجتمع العربي، والمشاركة في تعزيز دور المرأة في العمل المهني والعمل العام نادي روتاري والمجلس القومي للمرأة. 
وفي مجال المسؤولية المجتمعية، في التحضير والمشاركة في العديد من الصالونات الثقافية والندوات عبر الإنترنت مع العديد مع منظمات المجتمع المدني مثل مؤسسة مصر الخير بعنوان صالون المسؤولية الاجتماعية. 
وفي مجال التحول الرقمي، شاركت في الإعداد والمشاركة في العديد من الندوات الإلكترونية مثل المسؤولية الاجتماعية والتحول الرقمي تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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الدكتورة راندا رزق أمريكا الأفريقية كتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب المعارض الدولية كتاب أمريكا الأفريقية

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