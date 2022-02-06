اليوم .. جلسة النطق بالحكم في قضية شاب ضحية البلطجة في طنطا

تنظر محكمة جنايات طنطا «الدائرة الخامسة»، اليوم حكمها في قضية مقتل الشاب أمير فاروق «ضحية البلطجة»، بعد أن أحالت أوراق المتهمين في الجلسة الماضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، وقررت تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات طنطا، قد نظرت محاكمة4 أشخاص بتهمة الإعتداء على الشاب أمير فاروق ضحية البلطجة بطنطا، وطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة، في القضية رقم 28591 جنايات ثان طنطا لسنة 2021، بحضور هيئة الدفاع عن أسرة المجني عليه.

كما تضم المحامون محمد لمعي و محمد خليل أمين عام نقابة المحامين، ومحمد رميح وفاطمة بسيوني، وعدد من أقارب وأصدقاء المجني عليه، وتم إثبات حضور المتهمين الأربعة.

وطلب دفاع المتهمين بتعديل قيد وصف القضية لمشاجرة بينما طالب دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مقدمين الدلائل المثبتة على طبيعة شخصياتهم الإجرامية، وقيامهم بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل الضحية.