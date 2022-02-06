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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالناصر محمد: شخصية المنتخب ظهرت أمام الكبار.. ونستحق اللقب عن جدارة

صدى البلد

أكد عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الإنتاج الحربى،  أن منتخب مصر قدم مباريات كبيرة  في كأس الأمم الإفريقية المقامة فى الكاميرون، واستحق الفوز والتأهل إلى الدور النهائى للبطولة عن جدارة. 
وأكد عبدالناصر أن اللاعبين أظهروا الشخصية الحقيقة لمنتخب مصر وتغلبوا على العديد من الصعاب والمعوقات، وكان لديهم إصرار على الفوز رغم الغيابات الكثيرة في صفوف الفراعنة والظروف الصعبة التى مروا بها خلال مباريات البطولة من إصابات اللاعبين والظلم التحكيمى الذى تعرض له فى مواجهتى المغرب والكاميرون.
وأشار إلى أن الجهاز الفني يضم أسماء كبيرة، ولديها خبرة جيدة هدفها تحقيق تطلعات الجماهير،  أمثال عصام الحضرى ووائل جمعة ومحمد شوقى بالإضافة إلى ضياء السيد وباقى الجهاز المعاون، خاصة أن منتخب مصر يضع دائمًا نصب عينيه السعي نحو الفوز بالبطولات الكبرى.
وأضاف المباراة النهائية لحظة ممتعة لكل لاعب من واقع خبراتي ويكون قد بذل فيها كل ما أوتي من قوة خلال البطولة ليصل لتلك المباراة ولا يطلب من اللاعبين تقديم أكثر مما قدموه من روح خلال البطولة .
وأشار مدرب الإنتاج الحربى أن محمد صلاح أفضل لاعبي العالم وأرى بأنه أثبت في تلك البطولة أنه قائد لمنتخب مصر وأتمنى أن يحصل على لقب أفضل لاعب في العالم وأن يكون التتويج بتلك البطولة خير تتويج لمسيرته مع المنتخب.
واختتم عبدالناصر كلامه بتوجيه الشكر إلى اللاعبين على الأداء المميز، مؤكدًا أنه كان هناك إصرارًا من جانب الجميع على تقديم أفضل ما يمكن خلال مباريات البطولة واعادة هيبة الكرة المصرية أفريقيا من جديد.
 

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