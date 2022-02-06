مصر ضد السنغال.. الآلاف يشاهدون نهائي إفريقيا في قهاوي القاهرة.. فيديو وصور

مع بداية صافرة مباراة نهائي أمم أفريقيا، بين كل من منتخبي مصر والسنغال، حرص المصريون على الحضور لمشاهدة المباراة داخل القهاوي في مختلف أنحاء محافظتي القاهرة والجيزة.

ورصدت عدسة “صدي البلد” تجمع جماهير كرة القدم المصرية، لتشجيع المنتخب الوطني في مباراة نهائي أفريقيا، على قهاوي محافظة القاهرة، وجلست الجماهير مرتدية تيشرتات المنتخب الوطني، رافعين علم مصر.

وتعالت الهتافات والتشجيع من الجماهير، لتحفيز لاعبي منتخب مصر في مباراة نهائي أفريقيا أمام السنغال، من داخل مركز شباب الجزيرة.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

كان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات، ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف، ثم السودان لياهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا.

وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤، كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1، وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وتأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى.

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