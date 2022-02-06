الجالية المصرية بالإمارات تحتشد لمشاهدة النهائي الأفريقي بدبي.. فيديو

رصدت عدسة “صدي البلد” بالبث المباشر، تجمع الجالية المصرية بالإمارات، لمشاهدة مباراة النهائي الأفريقي بدبي.

وحرص أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات علي متابعة مباراة منتخب مصر والسنغال، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ونجح محمد أبو جبل حارس مرمي المنتخب الوطني من التصدي لهجمة خطيرة من منتخب السنغال في الدقيقة 101 من المباراة التي تجمع بينهما الان ضمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتمكن محمد أبو جبل من التصدي لمحاولة هجومية خطيرة للسنغال بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ساليو سيس إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها بامبا ديانج برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الوقت الأصلى بين منتخب مصر ونظيره السنغالي على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

نجح محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني في التصدي لهجمة للمنتخب السنغالي وأنقذ الفراعنة من هدف محقق في الدقيقة 52 من المباراة التي تجمع بينهما ضمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشن المنتخب السنغالي هجمة خطيرة بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعو منتخب مصر بارتباك شديد لينجح محمد أبو جبل في السيطرة على الكرة من أمام أقدام ساديو ماني.

وأجري البرتغالي كارلوس كيروش ثلاثة تغييرات دفعة واحدة بين لاعبي منتخب مصر.

خرج كل من عمرو السولية وعمر مرموش ومصطفي محمد ونزل مروان حمدي وزيزو وتريزيجيه.

والتقطت عدسات الكاميرات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني وهو يوجه تعليماته بـ"اللاسلكي" من المدرجات.