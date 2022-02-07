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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

A Journal for Jordan دراما رومانسية تستند إلى قصة واقعية

A Journal for Jordan
A Journal for Jordan

ينطلق فيلم الدراما الرومانسي A Journal for Jordan في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم الخميس الماضي من خلال شركة AFD، والذي يستند إلى قصة واقعية من إخراج النجم الأميريكي دينزل واشنطن.
يتناو الفيلم قصة رومانسية فريدة من نوعها، تستعرض مشاعر الحب الفياضة التي يكنها الرقيب أول تشارلز مونرو كينج لحبيبته وطفلهما الرضيع، من خلال مذكرات شرع في كتابتها قبل مقتله في الحرب ليتركها لوليده بعد وفاته، بهدف إرشاده بشكل مؤثر إلى كيفية العيش في حياة كريمة على الرغم من نشأته بدون أب. 
 

بدء عرض فيلم  A Journal for Jordan في دور السينما بمصر


A Journal for Jordan من إخراج نجم هوليوود دينزل واشنطن الفائز بالعديد من الجوائز كأفضل ممثل، من بينها اثنتين أوسكار وثلاثة جولدن جلوب، وقصة وسيناريو وحوار فيرجيل ويليامز، ويستند على مذكرات A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor التي نشرتها الكاتبة الصحفية وحبيبة البطل الأصلية دانا كاندي، وبطولة مايكل بي جوردان وشانتيه آدامز.
ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة AFD برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

A Journal for Jordan دور العرض المصرية دينزل واشنطن دانا كاندي هوليوود دينزل

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