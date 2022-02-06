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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عرض فيلم  A Journal for Jordan في دور السينما بمصر

بوستر A Journal for
بوستر A Journal for Jordan

إنطلق فيلم الدراما الرومانسي A Journal for Jordan في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم الخميس الماضي من خلال شركة AFD، والذي يستند إلى قصة واقعية من إخراج النجم الأميريكي دينزل واشنطن.

يتناول الفيلم قصة رومانسية فريدة من نوعها، تستعرض مشاعر الحب الفياضة التي يكنها الرقيب أول تشارلز مونرو كينج لحبيبته وطفلهما الرضيع، من خلال مذكرات شرع في كتابتها قبل مقتله في الحرب ليتركها لوليده بعد وفاته، بهدف إرشاده بشكل مؤثر إلى كيفية العيش في حياة كريمة على الرغم من نشأته بدون أب. 

A Journal for Jordan من إخراج نجم هوليوود دينزل واشنطن الفائز بالعديد من الجوائز كأفضل ممثل، من بينها اثنين أوسكار وثلاثة جولدن جلوب، وقصة وسيناريو وحوار فيرجيل ويليامز، ويستند على مذكرات A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor التي نشرتها الكاتبة الصحفية وحبيبة البطل الأصلية دانا كاندي، وبطولة مايكل بي جوردان وشانتيه آدامز.

A Journal for Jordan دينزل واشنطن جولدن جلوب شاعر الحب السينمات المصرية

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