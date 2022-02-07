أسطوانة الأكسجين بجواره للتمويه.. الباز يكشف سر الصندوق الأسود بجانب ملاك المغرب "ريان".. شاهد

علق الإعلامي محمد الباز، على ردود الأفعال بعد وفاة الطفل المغربي "ريان"، قائلاً: "قالوا في سحر أسود، وصندوق إسود مغلق، وأسرار، وإسرائيل رايحة تاخد الصندوق .. والواد كان لازم يقع في البئر علشان يعرفوا يطلعوا الصندوق .. وبعدين ينشروا صورة وقال يعني بجانب ريان صندوق إسود".

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار"، ألمُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "فيه واحد اسمه وليد نشر الصورة ديه، وكتب عليها الطفل ريان خارج من الحفرة متكفن، والصندوق الإسود موجود بجواره وسط دائرة من الحرس الملكي لعدم الاقتراب، وداخل اسطوانة الأكسجين التي صممت لاحتواء التعويذة بداخلها بعد كسر الصندوق، وإسطوانة الأكسجين بجوار ريان للتمويه".

وعقب الإعلامي قائلاً: "لاء ياجماعة .. احنا دخلنا كده في نمط التفكير الخرافي والتخريف.. ده نمط تأمري.. والمفروض الناس لا تستسلم لهذا التفكير ببساطة.. خاصة إن قدامنا الواقعة".

وتابع محمد الباز: "الطفل وقع في البئر سهواً .. والبئر مكنش متغطي.. والحمدلله السلطات في المغرب ردموا البئر ده ومبقاش له معالم .. رغم إنه كان المفروض البئر ده يتساب كده كنُصب تذكاري علشان الناس تبقى مهتمة، ويكون ذكرى خالدة لهذا الطفل".