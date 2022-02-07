الطفل ريان ينير مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا.. فيديو وصور

نشرت الصفحة الرسمية ‏لـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على “فيس بوك”، مقطع فيديو يرصد رفع صور الطفل ريان بالمدرجات أثناء تشجيع المنتخب الوطني أمام السنغال في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الذي جمع بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي الوقوف دقيقة حدادا على روح الطفل المغربي ريان قبل بداية المباراة.

وكان الاتحاد المصري، تقدم بطلب للاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف” للوقوف دقيقة حدادا على روح الطفل ريان قبل انطلاق نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتوج منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا 2021” بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب السنغال اللقب بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت 4-3 حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبي .

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