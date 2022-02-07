ميدو: "مش عايزين تعصب تاني.. وهذه رسالتي لمهند لاشين

وجه أحمد حسام ميدو الدعوة لمنع مثيري الفتنة والتعصب الكروي في مصر، من استكمال مهمتهم التي فشلوا في تنفيذها خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021، خاصة بعد حالة التلاحم الجماهيري التي شهدتها فترة منافسات كأس الأمم لتدعيم منتخب مصر الوطني.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من منع عودة مثيري الفتنة والتعصب الكروي في مصر، يجب أن يستمر التلاحم الجماهيري كما هو، بعيدا عن اللجان الإلكترونية، يجب إيقاف من يثير الفتنة عبر اللجان الإلكترونية"

وأضاف حديثه قائلا: "عندما يكون هناك تدعيم لمنتخب مصر وتلاحم جماهيري نحقق النجاحات، علينا الاستمرار بهذه الروح، حتى بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية"

ووجه ميدو رسالة أخرى إلى مهند لاشين لاعب المنتخب: "لا تحزن على إهدار ركلة الجزاء، أوجه التحية لك على شجاعتك في التسديد، وكذلك محمد عبد المنعم لا تستمعوا إلى الانتقادات، أنتم مستقبل مصر"



وكان منتخب مصر الوطني خسر لقب كأس الأمم الأفريقية 2021 بالهزيمة من السنغال بركلات الترجيح.