الصحف الإماراتية.. التحالف العربي يدك ميليشيا الحوثي.. مأساة ريان تهز العالم.. إصابة رئيسة دولة بكورونا.. تحذير أمريكي إلى أوكرانيا

*عملية جديدة للتحالف العربي في اليمن

*ضربة لإخوان تونس

*تحذير أمريكي إلى أوكرانيا من غزو روسي وشيك

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، قال أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة «آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية»: «حصلت دولة الإمارات على لقب «أقوى جواز سفر في العالم» في عام 2021، بناءً على مؤشر جوازات السفر، إذ تميّز جواز سفرها بدرجة تنقُّل بلغت 160 نقطة، حيث يمنح جواز السفر الإماراتي وصولاً واسع النطاق بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى مساحة كبيرة من العالم، إنها عودة مثيرة للإعجاب من العام الماضي عندما احتلت الدولة الخليجية المرتبة 14 في العالم بسبب إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا لتعود مجدداً إلى المركز الأول».

ومن اليمن، علن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الاثنين، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر، إن العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وأضاف أنه تم تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، وفق "سكاي نيوز".

ومن المغرب، حبس العالم أنفاسه خمسة أيام، وأعينه متسمّرة أمام البئر التي سقط فيها الطفل المغربي ريّان، في إقليم شفشاون، إلا أن الجهود المضنية التي بذلتها فرق الإنقاذ، لم تنجح في إنقاذه، وتم انتشال جثمانه من قاع البئر، الأمر الذي فجّر موجة من الحزن والأسى في كل مكان.

ونعى الديوان الملكي المغربي، الطفل ريان، للشعب المغربي، وقدم الملك محمد السادس، خالص العزاء لأسرة ريان، خلال اتصال هاتفي. وأعرب رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن شعوره بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان، بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حياً. وكتب عزيز أخنوش على حسابه على «فيسبوك»: «بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي، ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي، وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان».

ومن تونس، نظم التونسيون تظاهرات مطالبة بمحاسبة «قضاة الإرهاب»، في إشارة للقضاة المرتبطين بالجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، الذين يواجهون اتهامات بالتستر على جرائم الإخوان، وفي مقدمتها الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد خلال فترة حكم الترويكا.

وتظاهرت مدن تونسية عدة، من بينها العاصمة، في ذكرى اغتيال المعارض شكري بلعيد، إذ طالب المحتجون بتفكيك منظومة التمكين الإخواني داخل مؤسسة القضاء، والتعجيل بالحسم في الملفات التي لا تزال تعاني من التهميش المتعمد في رفوف المحاكم.

وقاد المحتجون، مسيرة حاشدة نحو مقر المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين على ضرورة تحرير الهيئات القضائية من سيطرة حركة النهضة، ومن أخطبوط التمكين الإخواني الذي تغلغل في مفاصل القطاع خلال السنوات الأخيرة. وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إن الرئيس قيس سعيد، مطالب بالتقدم في كشف حقيقة​ الاغتيالات السياسية ومحاسبة المتورطين.

وإلى اليمن مرة أخرى، انقلبت ميليشيا الحوثي على الاتفاق مع الأمم المتحدة، بشأن إفراغ حمولة خزان النفط العائم صافر لسفينة أخرى، بعد ساعات من الإعلان الأممي تحقيق انفراجة مهمة في معالجة قضية السفينة صافر قبالة سواحل اليمن، وتَلقِي المنظمة الأممية موافقة الحكومة اليمنية على إفراغ شحنة النفط من الخزان العائم صافر، المهدد بالانفجار، إلى سفينة أخرى، وتلقيها إشارات إيجابية من الميليشيا.

وفي العراق، شهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية التي كانت مقررة الإثنين خلال جلسة للبرلمان، خلط أوراق الأحد، مع قرار المحكمة الاتحادية تعليقاً «مؤقتاً» لترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، على خلفية اتهامات فساد بحق الوزير الكردي السابق.

ودوليا، قالت سيومارا كاسترو، رئيسة هندوراس، اليوم الأحد إن الفحص أثبت إيجابية إصابتها بكوفيد-19 وإن أعراض المرض التي ظهرت عليها طفيفة، مضيفة أنها ستمارس مهام عملها من العزل.

وأدت رئيسة هندوراس، التي أعادت اليسار إلى الحكم بعد 12 عاما من الإطاحة بزوجها في انقلاب، اليمين في أواخر يناير.

فيما كشف تقرير أن يناير 2022 كان الشهر الأكثر حراً في الأمازون الكولومبية خلال العقد الماضي، ما أدى إلى زيادة حرائق الغابات في هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق كولومبيا، مع تأثير محتمل جدا على جودة الهواء في العاصمة بوغوتا.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ​علي حمية، عن أن باخرة قادمة من تركيا محملة ب42 ألف طن من المازوت تعرضت لحادث بحري قبالة عمشيت على الساحل اللبناني بسبب الرياح القوية، ما أدى إلى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون أن يؤدي ذلك إلى أي تلوث بيئي أو نفطي. كما أعلن حمية أن وزارة الأشغال لا تملك ليرة لإنارة الطرقات في لبنان، فيما أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن لا أزمة في مادة المازوت بعد حادثة الباخرة.

وفي طهران، أكدت إيران أنها تبحث عن اتفاق نووي جيد لا عن اتفاقية محدودة ومؤقتة، ورأت أن مباحثات فيينا مازالت بعيدة عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف، في وقت اتهم فيه سيناتور جمهوري أمريكي إدارة الرئيس جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس، بالكذب على الصحفيين والشعب الأمريكي بخصوص تفكيك العقوبات على إيران.

ودوليا، تظاهر آلاف الأوكرانيون في خاركيف، على مبعدة 40 كم من الحدود مع روسيا، وأعربوا عن استعدادهم للدفاع عن بلادهم، فيما قال مسؤول أممي روسي إن تصريحات الغرب حول غزو روسيا لكييف جنون وذعر، لكن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى اعتقاد بأن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا، وفيما قالت ألمانيا إنها سترسل قوات إلى لتوانيا في إطار الحشد الغربي في شرقي أوروبا، أعلنت بريطانيا إرسال مزيد من القوات، لكن رئيس التشيك أعرب عن اعتقاده بأن إرسال جنود حلف شمال الأطلسي، (الناتو)، إلى أوكرانيا غير مجد، في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية لتفكيك الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية.

ومن صحيفة الاتحاد، أصدرت ‏الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعميماً للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة، بهدف التصدي لفيروس كورونا.وفق ماوردت الهيئة على حسابها في تويتر.