عبر google earth.. الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

خصص برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، فقرة خاصة للحديث عن مشكلات الطرق أثناء الأوضاع الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.

وكشفت الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة البرنامج، أن حالة المرور تتأثر بـ حالة الجو، ولكن اليوم هناك تحسن فى الأحوال الجوية، ولكن هناك شبورة، وأن هناك سيولة مرورية طريق صلاح سالم، على الاتجاهين.

كما نصحت مقدمة البرنامج المواطنين بعدم السير بـ سرعات عالية في فترة الشبورة، وعدم تشغيل الانتظار.

وتابعت أن أسفل أكتوبر به زحام مروي وهناك كثافات عالية على كوبري أكتوبر فى الاتجاهين

: “بلاش كوبري أكتوبر بـ الاتجاهين”.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الأثنين 7-2- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام في القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقد واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

وشملت المجهودات قيام حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) بإيقاف ٥ حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى التجاري وهي بالعقارات ١٤ع - ٣٤ط - ١١٨ز – ١٢٦ ص وأسفل الضغط أمام ٢٥ ط بقطاع هضبة الأهرام، بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار ٧٩ ك.

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحي برفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي ٥٥٢ ا – ٥١٣ ز وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات.