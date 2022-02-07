مياه الشرب في الشرقية تنظم حملات توعية لترشيد الاستهلاك بقرية جزيرة سعود

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملات توعية بقرية جزيرة سعود التابعة لمركز ومدينة الحسينية لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، علي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلي الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري،لافتاً إلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة الشرقية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

واضاف رئيس شركة مياة الشرب بالشرقية انه شملت الحملة العديد من الأنشطة التوعوية مستهدفة مختلف الفئات العمرية ، وذلك من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلي ربات الأسر بالمنازل،وتوزيع بروشورات وملصقات، وعمل حملات استقصاء رأي المواطنين مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ،وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل ١٢٥للإبلاغ عن الشكاوي ،بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي .

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير عدد(٤١) بقري مركز ومدينة الحسينية.