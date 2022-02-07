الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بالميراس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الرئيسي في السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب الكريكيت بأبو ظبي في الإمارات، وذلك استعدادًا لخوض مباراة نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات حاليا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي في الدور ربع النهائي للبطولة.

