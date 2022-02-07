رئيس جيبوتي: تم الاتفاق مع الرئيس السيسي على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين

قال الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، إنه متواجد فى مصر الشقيقة، بعد شهور من زيارة الرئيس السيسي التاريخية، لـ بلده الثانى جيبوتي، موضحًا أن هذه الزيارات تعكس الروابط الأخوية، وأن هناك علاقات استراتيجية قوية على جميع الأصعدة.

وأضاف خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أن هناك حرص مشترك وإرادة سياسية بـ الارتقاء بالتعاون الثنائي، ودفعه للأفضل و الاشمل.

ولفت إلى أن هناك تشاورا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأنه تحدث مع الرئيس السيسي محادثات بناءة، ومثمرة، وتم تناول سبل تعزيز العلاقات على المستويات كافة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أهمية الانطلاق بعلاقات بين البلدين لـ افاق جديدة، من خلال تطوير التعاون فى جميع المجالات، وفى مقدماتها المجالات الاقتصادية و الصناعية، والتجارية، و الاستثمارية، و السياحية و الصحية، و الأمنية، وقطاعات الطاقة، و البنية التحتية، وبناء القدرات الذى يمهد لـ مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين.

وتابع :" تم التأكيد على أهمية التعاون من أجل الأمن و الاستقرار و العمل على تعزيز المصالح المشتركة و تحقيق التكامل".

وقدم للرئيس السيسي التهنئة على اختيار مصر لـ استضافة مؤتمر المناخ، فى نوفمبر القادم، و الذى يعكس دور ومجهود مصر بشأن تغير المناخ، وأن هذا الاختيار نتاج لـ الدور القيادي لمصر.